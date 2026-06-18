Rey Mysterio : Sa fille a bien changé et veut elle aussi devenir catcheuse à la WWE, «ça y est, je suis prête»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Chez les Mysterio, le catch est une affaire sérieuse. Alors que Rey Mysterio impressionne par sa longévité, son fils Dominik a déjà réussi à se faire son propre nom au sein de la WWE. Cela pourrait bientôt être au tour d’Aalyah Gutierrez, la fille du légendaire catcheur masqué.

Avec son masque, il reste l’une des figures emblématiques du catch. A 51 ans, Rey Mysterio n’a pas encore mis un terme à sa carrière et continue d’impressionner par ses mouvements sur le ring comme ont encore pu le constater les quelques milliers de spectateurs présents à l’Accor Arena de Paris le 8 juin dernier pour Raw. Marchant sur les traces de son oncle Rey Misterio, Sr depuis trois décennies, Rey Mysterio a depuis vu son fils se lancer avec une grande réussite, s’imposant comme l’un des heels (le terme pour désigner un catcheur campant un personnage hostile à l'écran) les plus efficaces à l’écran. A l’avenir, un autre de ses enfants pourrait également tenter sa chance.

« Elle a vraiment adoré ça » Déjà apparue brièvement à la WWE durant son enfance, Aalyah Gutierrez pourrait également s’inspirer de son père en se lançant dans le catch. La jeune femme de 24 ans s’entraîne depuis plusieurs mois et monte en puissance à en croire Rey Mysterio. Celle-ci vient de faire ses débuts au Performance Center, le centre de développement de la WWE. « On a longuement hésité, en essayant de voir si Aalyah était suffisamment motivée pour rejoindre le Performance Center et se consacrer à l’entraînement à plein temps. Elle a essayé une fois avec moi l’année dernière, en octobre, et elle a adoré ça. Elle n’est montée sur le ring qu’une seule fois. Je lui ai dit : "Bon, essaie de t’organiser pour y aller pendant environ deux semaines. Vois si tu peux te lever tous les jours, faire ça du lundi au vendredi, souffler le temps du week-end, puis recommencer du lundi au vendredi." Elle a tenu deux semaines et elle a vraiment adoré ça. Je ne m’y attendais pas », a raconté la légende du catch, invitée du podcast Six Feet Under de l’Undertaker.

🚨 Rey Mysterio a révélé lors de son passage dans le podcast de l’Undertaker, qu’Aalyah, sa fille, s’entraîne désormais à temps plein au WWE Performance Center. pic.twitter.com/njUst2OHif — 𝗟𝗲 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗗𝘂 𝗖𝗮𝘁𝗰𝗵 (@LeTempleDuCatch) June 11, 2026