«14 déchirures du ligament croisé antérieur et postérieur, du ménisque...» : L’incroyable parcours de Rey Mysterio à la WWE

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Légende vivante du catch identifiable au premier coup d'œil grâce à son masque, Rey Mysterio cache bien son âge au moment de monter sur un ring. Pourtant, l’ancien champion du monde de la WWE a franchi le cap des 50 ans, avec quelques blessures sérieuses à son actif.

À 51 ans, Rey Mysterio continue d’émerveiller les fans de la WWE , et les quelques milliers de spectateurs présents à l’Accor Arena de Paris le 8 juin dernier peuvent en témoigner. Le légendaire catcheur masqué s’est encore illustré sur le ring face à Penta lors du RAW organisé dans la capitale et semble avoir quelques années devant lui avant la retraite. Pourtant, sa carrière n’a pas été de tout repos.

La longue série de blessures de Rey Mysterio

Issu d'une famille de catcheurs, Rey Mysterio a fait ses premières apparitions sur le ring alors qu’il n’était qu’un adolescent avant de rejoindre à l’âge de 18 ans la Asistencia Asesoría y Administración (AAA), une prestigieuse organisation mexicaine. La suite est connue, avec des apparitions remarquées à la ECW puis à la WCW, avant de signer chez la grande WWE, la première compagnie de catch au monde.

Un long parcours, marqué par quelques blessures importantes, qui n’aurait pas été possible sans sa première supportrice. « J’ai une femme incroyable à la maison qui a toujours veillé sur moi depuis le tout premier jour, elle a toujours pris grand soin de moi. Elle passe son temps à lire et à chercher ce qu’il y a de mieux pour moi en particulier, car j’ai subi bien trop de déchirures du ligament croisé antérieur. Et pourtant, après ce qui me semble être ma 14e, je m’étonne parfois : comment mon genou tient-il encore le coup comme ça ? Entre ces 14 déchirures du ligament croisé antérieur, les déchirures du ménisque, les ruptures du ligament croisé postérieur, rien que pour le genou gauche, s’est-il souvenu dans le podcast The Late Run. Je revois parfois des enregistrements d’anciens matches. Je suis droitier, mais à chaque fois que j’atterrissais — il y a ce mouvement, le Frankensteiner ou le hurricanrana. À chaque fois que je sautais, que je roulais entre ses jambes et que je l’accrochais, mes genoux se pliaient vers l’intérieur. À force de se plier ainsi, le ligament s’est progressivement relâché jusqu’à ce qu’il finisse par se rompre. J’ai continué à le faire par la suite, j’étais têtu. Quand on est jeune, on ne sait pas, on veut continuer encore et encore. Mais j’ai retenu la leçon ».