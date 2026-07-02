WWE : Par amour, il tire un trait sur sa carrière et ne veut plus monter sur un ring de catch

En raison d’une blessure importante à la nuque survenu il y a quatre ans, Big E a dû mettre un terme à sa carrière de catcheur. Si l’Américain a pu reprendre le cours de sa vie, un retour sur le ring n’est pas à l’ordre du jour pour celui qui va bientôt se marier.
Très apprécié des fans, Ettore Ewen, connu sous le nom de Big E à la WWE, a vu sa carrière et sa vie basculer un soir de mars 2022 après une mauvaise chute lors d’un match de catch. Si la discipline est scénarisée, le risque pris par les athlètes et bien réel comme cet incident l'a encore démontré. Victime d’une grave blessure à la nuque, l’ancien champion du monde a pu reprendre le cours normal de sa vie, sans pour autant remonter sur un ring. « Dans le catch, il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, je suis à la retraite. Pour moi, c'est fini. Je me concentre sur d'autres choses », confiait Big E en février dernier dans le podcast Compas on the Beat.
Les médecins déconseillent à Big E de revenir
« Ma C1 (vertèbre cervicale) était fracturée à deux endroits, et souvent, dans ce cas-là, elle guérit comme du cartilage. Donc, dans les espaces vides, du cartilage se forme au lieu de s'ossifier, au lieu de former de l’os, avait ajouté Big E auprès de Sports Illustrated. Après avoir parlé à mon docteur et à quelques autres médecins, on m'a presque supplié : "S'il te plaît, même si t’es rétabli, que tu as le feu vert pour remonter sur le ring, je t'en prie, reconsidère ta décision", et quand je lui ai dit : "Je pense que je vais arrêter", il a presque littéralement poussé un soupir de soulagement. Alors, pour quelqu'un qui fait ce métier depuis si longtemps, qui en sait beaucoup plus que moi sur la colonne vertébrale et la nuque, j'ai vraiment tenu compte de son avis ».
« Je vais me marier dans quelques mois, je ne peux pas lui faire ça »
Récemment invité du podcast de Chris Van Vliet, Ettore Ewen a confirmé sa volonté de ne plus combattre à la WWE, notamment par respect pour sa compagne. « J'ai 40 ans aujourd'hui. Il y a tellement d'autres choses dans ma vie qui me passionnent et que j'ai envie de faire. Je suis fiancée. Je vais me marier dans quelques mois. Je ne peux pas imaginer dire à Kristen que je vais à nouveau risquer ma santé et ma vie. Je ne peux pas lui faire ça, a-t-il reconnu. J'ai enfin trouvé ma partenaire, avec qui je veux passer le reste de ma vie, quelqu'un que j'adore. Nous nous amusons tellement ensemble. Le cliché de ma meilleure amie peut être un cliché pour beaucoup de gens. Pour nous, c'est une réalité. J'ai hâte de faire tant de choses dans ma carrière, mais si tout ça devait disparaître, si quelqu'un me disait : "Non, nous ne voulons plus voir ton visage, nous en avons fini avec toi", je serai tellement satisfaite d'être simplement une femme. Je serai juste heureux de rentrer à la maison avec ma femme et profiter de la vie. Alors peut-être qu'un jour je pourrais être autorisé médicalement. Mais ce n'est pas un pari qui vaut la peine d'être pris. Quand on prend l'importance de ses cervicales et les coûts potentiels. Je ne suis tout simplement pas prêt à prendre ces risques. »