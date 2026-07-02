WWE : Par amour, il tire un trait sur sa carrière et ne veut plus monter sur un ring de catch

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En raison d’une blessure importante à la nuque survenu il y a quatre ans, Big E a dû mettre un terme à sa carrière de catcheur. Si l’Américain a pu reprendre le cours de sa vie, un retour sur le ring n’est pas à l’ordre du jour pour celui qui va bientôt se marier.

Très apprécié des fans, Ettore Ewen, connu sous le nom de Big E à la WWE, a vu sa carrière et sa vie basculer un soir de mars 2022 après une mauvaise chute lors d’un match de catch. Si la discipline est scénarisée, le risque pris par les athlètes et bien réel comme cet incident l'a encore démontré. Victime d’une grave blessure à la nuque, l’ancien champion du monde a pu reprendre le cours normal de sa vie, sans pour autant remonter sur un ring. « Dans le catch, il ne faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, je suis à la retraite. Pour moi, c'est fini. Je me concentre sur d'autres choses », confiait Big E en février dernier dans le podcast Compas on the Beat.

Les médecins déconseillent à Big E de revenir « Ma C1 (vertèbre cervicale) était fracturée à deux endroits, et souvent, dans ce cas-là, elle guérit comme du cartilage. Donc, dans les espaces vides, du cartilage se forme au lieu de s'ossifier, au lieu de former de l’os, avait ajouté Big E auprès de Sports Illustrated. Après avoir parlé à mon docteur et à quelques autres médecins, on m'a presque supplié : "S'il te plaît, même si t’es rétabli, que tu as le feu vert pour remonter sur le ring, je t'en prie, reconsidère ta décision", et quand je lui ai dit : "Je pense que je vais arrêter", il a presque littéralement poussé un soupir de soulagement. Alors, pour quelqu'un qui fait ce métier depuis si longtemps, qui en sait beaucoup plus que moi sur la colonne vertébrale et la nuque, j'ai vraiment tenu compte de son avis ».