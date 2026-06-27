WWE : Rey Mysterio dévoile les Lionel Messi et Cristiano Ronaldo du catch

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent actuellement la Coupe du monde de football. Pour l’occasion, la légende du catch Rey Mysterio a récemment comparé deux grandes stars de la WWE à l’Argentin Lionel Messi et au Portugais Cristiano Ronaldo.

Sport-spectale très en vogue en France à la fin des années 2000 et de retour sur le devant de la scène ces derniers mois, le catch a toujours réuni des athlètes très identifiables par leur personnage et leur charisme. Hulk Hogan, Bret Hart, ‘Stone Cold’ Steve Austin, The Rock et Shawn Michaels ont marqué plusieurs générations de fans à la WWE, l’organisation reine de la discipline, jusqu’à l’éclosion de John Cena ou encore Randy Orton. Depuis, d’autres stars ont pris le relais.

Mysterio choisit Rollins et Reigns Il y a quelques jours, Rey Mysterio, autre grande figure du catch, était l’invité du podcast The Late Run. Au cours de l'épisode, et alors que la Coupe du monde de football bat son plein en Amérique du Nord, on lui a demandé de désigner les équivalents de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans le monde du catch. « Je dirais Seth Rollins, car c'est un maître dans son domaine. C'est un véritable architecte, a commencé l’ancien champion du monde de la WWE. Et de l'autre côté, je dirais Roman Reigns. Il a très vite maîtrisé tout. Encore une fois, on parle de l'héritage et de la dynastie dont il est issu. Je parlais des talents actuels, car on peut aussi évoquer The Rock et d’autres personnes qui l’ont précédé. C’est mon avis, surtout en sachant que ces deux-là ont fait équipe à un moment donné, avant de suivre des chemins différents, ils sont aujourd'hui tous les deux au sommet. »