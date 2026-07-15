France/Espagne : Deux grosses erreurs de Didier Deschamps font parler dans l'After Foot !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Après le coup de sifflet de la rencontre, Julien Laurens et Florent Gautreau ont affirmé que Didier Deschamps avait fait deux grosses erreurs : de titulariser Aurélien Tchouameni et de ne pas avoir aligné Désiré Doué d'entrée.

Ayant battu à la fois le Sénégal, l'Irak, la Norvège, la Suède, le Paraguay et le Maroc, l'équipe de France a validé son ticket pour la demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Dans le dernier carré de la compétition, les Bleus ont dû se frotter à l'Espagne ce mardi soir. Dépassée par la Roja dans tous les compartiments du jeu, la bande à Kylian Mbappé s'est inclinée sèchement au AT&T Stadium de Dallas (2-0). Présents dans l'émission l'After Foot après l'élimination de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026, Julien Laurens et Florent Gautreau ont pointé du doigts deux erreurs commises par Didier Deschamps dès le coup d'envoi. D'une part, la titularisation d'Aurélien Tchouameni - le vice-capitaine tricolore - alors qu'il revenait tout juste de blessure. D'autre part, l'absence de Désiré Doué dans la composition de départ.

«Tchouaméni n'avait rien à faire dans ce match» « Tchouaméni n'avait rien à faire comme titulaire dans ce match, il aurait dû garder Koné », a pesté Julien Laurens sur les ondes de RMC Sport, avant que Florent Gautreau ne prenne la parole.