Le choix «scandaleux» de Didier Deschamps qui choque RMC : «Il a fait n'importe quoi !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'équipe de France ne décrochera pas sa troisième étoile cette année. Les Bleus ont effectivement été éliminés par l'Espagne en demi-finale du Mondial et clairement le choix de Didier Deschamps de remplacer Adrien Rabiot à la mi-temps ne passe pas du tout.

Présentée comme la grande favorite de cette Coupe du monde grâce à son parcours sans faute jusque-là, l'équipe de France a chuté en demi-finale contre l'Espagne (0-2). A l'issue du match, le coaching de Didier Deschamps a été pointé du doigt. Il faut dire que le sélectionneur des Bleus a décidé de sortir Adrien Rabiot, qui avait écopé d'un carton jaune. Un choix incompréhensible aux yeux du journaliste Julien Laurens.

Le remplacement de Rabiot fait parler « Tout m'a déçu. Deschamps m'a déçu dans ses choix d'avant-match. Dans son management du match, Rabiot sort parce qu'il a un carton jaune... je suis désolé mais pour moi c'est scandaleux! C'est ton seul joueur qui est limite au niveau avec Upamecano dans cette première période, il gagne sept ou huit duels, c'est le seul qui gagne ses duels. Pour moi, il a fait n'importe quoi du début à la fin! Tchouaméni n'avait rien à faire comme titulaire dans ce match, il aurait dû garder Koné », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.