Deschamps rate sa sortie : La terrible statistique après l’échec des Bleus à la Coupe du monde

Impressionnante depuis le début de cette Coupe du monde en Amérique du Nord, l’équipe de France a logiquement été battue par l’Espagne (0-2) ce mercredi soir, en demi-finale. Les Bleus n’avaient plus perdu par deux buts d’écart dans un tournoi majeur depuis quatorze ans, avant l’arrivée de Didier Deschamps sur le banc.
Didier Deschamps rêvait d’une sortie à la hauteur de son long parcours à la tête de l’équipe de France en allant décrocher une troisième étoile. Finalement, c’est sur une leçon de football infligée par l’Espagne (0-2) que les Bleus ont mis fin à leur rêve de sacre mondial. Une issue que n’avait jamais connue le sélectionneur tricolore.
Du jamais vu sous Deschamps
Cette défaite face à l’Espagne est une triste première pour Didier Deschamps, qui n’avait jamais perdu par deux buts d’écart avec les Bleus en tournoi majeur. Il faut remonter à l’Euro 2012 pour retrouver traces d’un tel revers pour l’équipe de France, avec une élimination contre l’Espagne, déjà.
La réaction de Deschamps après le match
« Il y a beaucoup de déception, les joueurs sont anéantis. On avait beaucoup d’ambitions. Il faut être logique et reconnaître qu’aujourd’hui on a été un ton en dessous. Sur le plan technique face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet. C’est d’abord de notre faute », analysait Didier Deschamps après la rencontre, s’en prenant également à l’arbitrage : « J'ai une question à laquelle je ne veux pas répondre : est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde ? Je ne veux pas répondre à cette question… Je ne dis pas ça, car on a perdu aujourd’hui car il y a eu pas mal de situations… Souvent en notre défaveur ». Le Mondial n’est pas totalement terminé pour l’équipe de France, qui a encore la petite finale à disputer ce samedi (23h, heure française).