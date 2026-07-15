Deschamps rate sa sortie : La terrible statistique après l’échec des Bleus à la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Impressionnante depuis le début de cette Coupe du monde en Amérique du Nord, l’équipe de France a logiquement été battue par l’Espagne (0-2) ce mercredi soir, en demi-finale. Les Bleus n’avaient plus perdu par deux buts d’écart dans un tournoi majeur depuis quatorze ans, avant l’arrivée de Didier Deschamps sur le banc.

Didier Deschamps rêvait d’une sortie à la hauteur de son long parcours à la tête de l’équipe de France en allant décrocher une troisième étoile. Finalement, c’est sur une leçon de football infligée par l’Espagne (0-2) que les Bleus ont mis fin à leur rêve de sacre mondial. Une issue que n’avait jamais connue le sélectionneur tricolore.

Du jamais vu sous Deschamps Cette défaite face à l’Espagne est une triste première pour Didier Deschamps, qui n’avait jamais perdu par deux buts d’écart avec les Bleus en tournoi majeur. Il faut remonter à l’Euro 2012 pour retrouver traces d’un tel revers pour l’équipe de France, avec une élimination contre l’Espagne, déjà.