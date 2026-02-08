Surprise, le «meilleur joueur de Ligue 1» n’évolue pas au PSG !

Comme c’est souvent le cas depuis son rachat par le Qatar, le PSG peut se permettre d’acheter de très bons joueurs. Le club de la capitale a donc un effectif de grande qualité, mais cela ne suffit pas. En effet, selon certains observateurs, Paris ne posséderait tout simplement pas le meilleur joueur du championnat.
La saison dernière, le PSG a tout écrasé sur son passage. Le club de la capitale a remporté de très nombreux titres et certaines de ses individualités ont brillé. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, qui a mis la main sur le Ballon d’or, ou bien encore de Vitinha, qui a fini troisième du classement.
Achraf Hakimi Ballon d’or africain
Le PSG dispose donc du meilleur joueur d’Europe, mais aussi d’Afrique. Dernièrement, Achraf Hakimi a lui remporté le Ballon d’or africain. Une juste récompense pour le Marocain qui a été déterminant la saison dernière et qui peut se vanter d’avoir de très belles statistiques offensives pour un latéral.
Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ?
Toutefois cette saison, la donne est un peu différente. Le PSG ne survole pour le moment pas les débats et d’autres joueurs se distinguent. Selon Frédéric Piquionne, qui s’est exprimé auprès de La Provence, actuellement le meilleur joueur de Ligue 1 évolue plutôt du côté de l’OM. « À l'instant T, Mason Greenwood est le meilleur joueur de Ligue 1… et de loin. Il est l'atout majeur de l'OM et le prétendant légitime à cette récompense individuelle en fin de saison. Il a une influence indéniable sur le jeu marseillais et que dire de ses stats exceptionnelles. Sa polyvalence est un énorme atout pour Roberto De Zerbi, car il peut jouer sur tout le front de l'attaque même si je le préfère en électron libre derrière l’attaquant. » Il faut dire que depuis le début de la saison l’Anglais brille, lui qui a déjà inscrit 22 buts avec Marseille, tout en délivrant huit passes décisives.