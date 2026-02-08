Surprise, le «meilleur joueur de Ligue 1» n’évolue pas au PSG !

Alexis Brunet

Comme c’est souvent le cas depuis son rachat par le Qatar, le PSG peut se permettre d’acheter de très bons joueurs. Le club de la capitale a donc un effectif de grande qualité, mais cela ne suffit pas. En effet, selon certains observateurs, Paris ne posséderait tout simplement pas le meilleur joueur du championnat.

La saison dernière, le PSG a tout écrasé sur son passage. Le club de la capitale a remporté de très nombreux titres et certaines de ses individualités ont brillé. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, qui a mis la main sur le Ballon d’or, ou bien encore de Vitinha, qui a fini troisième du classement.

🎙️ Warren Zaïre-Emery 🇫🇷:



« En tant que titi, qui regarde tous les matchs depuis que je suis petit, c’est quelque chose de magique la première Ligue des Champions avec Paris.



On a créé l’histoire et on veut la refaire !» pic.twitter.com/pMb0N9kiZM — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) February 8, 2026

Achraf Hakimi Ballon d’or africain Le PSG dispose donc du meilleur joueur d’Europe, mais aussi d’Afrique. Dernièrement, Achraf Hakimi a lui remporté le Ballon d’or africain. Une juste récompense pour le Marocain qui a été déterminant la saison dernière et qui peut se vanter d’avoir de très belles statistiques offensives pour un latéral.