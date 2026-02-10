CAN 2025 : «J’ai trouvé ça irrespectueux», un joueur du Sénégal règle ses comptes avec le Maroc !

Le mois dernier, le Sénégal a triomphé en finale de la CAN face au Maroc à l'issue d'une finale au scénario incroyable qui a suscité beaucoup de tensions entre les deux équipes. Un penalty accordé aux Marocains en toute fin de match a fait beaucoup parler d'un point de vue arbitral mais aussi le geste lié à ce penalty. Un joueur sénégalais s'exprime.
En organisant la compétition sur ses terres, le Maroc rêvait de pouvoir triompher une deuxième fois lors de la CAN, 50 ans après la première victoire. Mais les hommes de Walid Regragui n'ont pas réussi à venir à bout du Sénégal en finale malgré une immense opportunité. En effet, le penalty de Brahim Diaz a fait couler beaucoup d'encre et certains n'ont pas oublié cette panenka complètement manquée qui n'a pas été appréciée.
« J'ai trouvé ça irrespectueux »
Ancien attaquant de l'OM, Iliman Ndiaye n'a pas compris pourquoi Brahim Diaz a décidé de tenter une panenka. Il va même plus loin en parlant d'irrespect. « J'ai trouvé ça irrespectueux. Je ne dis pas qu’il voulait nous manquer de respect, mais c'était soit ça, soit il voulait se comporter comme une star après tout ce qui venait de se passer » déclare Ndiaye pour The Times. Après ce geste complètement manqué, le Sénégal et le Maroc ont été embarqués dans une prolongation où ce sont les Lions de la Teranga qui ont pris l'avantage.
« Après ça, nous savions que nous allions gagner »
Pointé du doigt depuis ce geste dans les médias et par les supporters, Brahim Diaz a vécu un véritable cauchemar. Alors que la victoire semblait presque donnée sur un plateau, personne n'a compris ce geste du Marocain. « Je ne sais pas si j’aurais essayé ou non. Mais vous êtes à quelques minutes de devenir le roi de votre pays. Ils n'avaient pas gagné depuis tant d'années et il vous suffisait de marquer le but. Je ne comprends donc pas pourquoi il a fait ça, mais je suis content qu'il l'ait fait. Je pense qu'après ça, nous savions que nous allions gagner » poursuit Iliman Ndiaye. Le Maroc devra donc retenter sa chance pour aller chercher une deuxième victoire à la CAN.