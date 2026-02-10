CAN 2025 : «J’ai trouvé ça irrespectueux», un joueur du Sénégal règle ses comptes avec le Maroc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le mois dernier, le Sénégal a triomphé en finale de la CAN face au Maroc à l'issue d'une finale au scénario incroyable qui a suscité beaucoup de tensions entre les deux équipes. Un penalty accordé aux Marocains en toute fin de match a fait beaucoup parler d'un point de vue arbitral mais aussi le geste lié à ce penalty. Un joueur sénégalais s'exprime.

En organisant la compétition sur ses terres, le Maroc rêvait de pouvoir triompher une deuxième fois lors de la CAN, 50 ans après la première victoire. Mais les hommes de Walid Regragui n'ont pas réussi à venir à bout du Sénégal en finale malgré une immense opportunité. En effet, le penalty de Brahim Diaz a fait couler beaucoup d'encre et certains n'ont pas oublié cette panenka complètement manquée qui n'a pas été appréciée.

« J'ai trouvé ça irrespectueux » Ancien attaquant de l'OM, Iliman Ndiaye n'a pas compris pourquoi Brahim Diaz a décidé de tenter une panenka. Il va même plus loin en parlant d'irrespect. « J'ai trouvé ça irrespectueux. Je ne dis pas qu’il voulait nous manquer de respect, mais c'était soit ça, soit il voulait se comporter comme une star après tout ce qui venait de se passer » déclare Ndiaye pour The Times. Après ce geste complètement manqué, le Sénégal et le Maroc ont été embarqués dans une prolongation où ce sont les Lions de la Teranga qui ont pris l'avantage.