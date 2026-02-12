Bertrand Latour - Margot Dumont : Le clash sur Canal + !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Bertrand Latour et Margot Dumont étaient sur le plateau du Late Football Club. Interrogés sur Roberto De Zerbi et son départ de l'OM, les deux journalistes sont partis au clash sur Canal +. Alors que Bertrand Latour a critiqué le technicien italien, Margot Dumont a tenu à assurer sa défense.

Ce mardi matin, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. Via un communiqué publié sur son site officiel, le club olympien a fait savoir que le coach italien ne dirigeait plus son équipe première. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire.

«Il n'a jamais appris notre langue...» Présente sur le plateau du Late Football Club ce mercredi soir, Margot Dumont s'est prononcé sur la réaction de Roberto De Zerbi, qui vient de quitter l'OM. « Ce qui lui fait mal, c'est cette déroute spectaculaire à Bruges. Je pense que c'est un peu le point de départ de tout ça. Après je l'ai eu aujourd'hui, j'ai pu échanger avec lui. Il se dit très triste de cette situation, et il me parlait de ça en me disait que c'est un rêve qu'il n'a pas réalisé. Pour lui, c'est comme un chagrin d'amour, une histoire d'amour qui se termine mal, mais je l'ai vraiment senti très affecté à ce niveau-là. Quand Bertrand parle de cinéma, moi, qui le connais assez bien maintenant, non. C'est quelqu'un de très authentique », a confié le journaliste de Canal +, avant que Bertrand Latour ne lui réponde.