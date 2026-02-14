Un joueur du PSG «se prend pour Neymar» : «Ça commence à saouler» Dembélé ?

Axel Cornic

Après avoir surclassé l’Olympique de Marseille dans le Classique (5-0), le Paris Saint-Germain s’est totalement effondré sur la pelouse du Stade Rennais ce vendredi (3-1). Mais c’est surtout la sortie d’Ousmane Dembélé après la rencontre qui fait parler, avec certaines sources qui parlent d’un message directement envoyé à son coéquipier Désiré Doué.

Quand on est Ballon d’Or, chaque sortie est scrutée de près. Pas étonnant donc que la prise de parole d’Ousmane Dembélé fasse réagir, au lendemain de la défaite du PSG. La star parisienne s’est en effet montrée très dure envers certains de ses coéquipiers, leur rappelant quelques priorités.

«Il fait la diva» : Un joueur du PSG bientôt remplacé ? https://t.co/PeU1FlAgVS — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Doué dans le viseur de Dembélé ? « Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matches » a expliqué Dembélé, au micro du diffuseur Ligue 1+. « Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même ». Son coéquipier Désiré Doué a notamment été désigné comme le destinataire de ce message spécial, notamment sur les réseaux sociaux.