Mercato : Avec cette offre de 80M€, le PSG aurait pu boucler un (très) beau coup !

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche depuis plusieurs années à se renforcer par le biais de jeunes joueurs prometteurs. Et une chose est sûre, lorsqu’il s’agit de recruter de grands talents, le club parisien ne fait pas semblant. Il y a quatre ans, Luis Campos avait notamment dégainé une certaine offre à 80M€ en ce sens… Explications.

Depuis 2023, le PSG a opéré un grand changement. Habitué des stars et vedettes en tout genre au sein de son effectif, le club de la capitale a décidé de changer radicalement de méthode, en misant davantage sur la jeunesse. Au cours des dernières années, le recrutement parisien a démontré cette volonté avec les arrivées de nombreux jeunes dotés d’un fort potentiel. Une volonté totalement incarnée par Luis Campos, qui est récemment revenu sur sa méthode, affirmant que désormais, des jeunes éléments sont amenés à marquer l’histoire avec le PSG.

Luis Enrique : « Il faut s’améliorer »



Les réactions de l'entraîneur du Paris Saint-Germain et d'Ousmane Dembélé après la défaite à Rennes.#SRFCPSG I @Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 13, 2026

« Au PSG, on a des jeunes joueurs qui vont écrire l’histoire » « Avec Luis Enrique, les joueurs doivent se battre tous les jours pour gagner leur place. Quand j’en aurai fini, je pourrai dire à mon petit-fils que j’étais le seul au monde à avoir travaillé avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et les futurs grands qui vont se révéler. Au PSG, on a des jeunes joueurs qui vont écrire l’histoire », confiait récemment le dirigeant portugais pour TF1.