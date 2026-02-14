Transfert au PSG : Paris signe un gros chèque, il ne peut plus le voir...

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG n’a pas souhaité trop modifier son effectif. Ainsi, le club parisien s’est renforcé avec trois nouveaux jeunes joueurs, qui peinent réellement à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Les observateurs commencent à s’impatienter, et sur RMC, un consultant n’a pas mâché ses mots à l’égard d’une recrue parisienne ce vendredi soir.

Le PSG à l’arrêt. Après une très belle victoire acquise face à l’OM dimanche dernier, Paris espérait continuer sur sa lancée ce vendredi soir sur la pelouse du Stade Rennais, orphelins d’Habib Beye. Mais avec une grosse prestation proposée par les Bretons et plusieurs ratés de la part des hommes de Luis Enrique, le PSG a été cueilli à froid et a subi sa troisième défaite de la saison en championnat (3-1). Au coup de sifflet final, de la tension est apparue, même si l’entraîneur parisien affirmait vouloir rapidement penser à autre chose.

Luis Enrique : « Il faut s’améliorer »



Les réactions de l'entraîneur du Paris Saint-Germain et d'Ousmane Dembélé après la défaite à Rennes.#SRFCPSG I @Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 13, 2026

Luis Enrique calme le jeu après la défaite « Je ne permets à aucun joueur de mettre sa situation personnelle au-dessus du club. Et je peux le garantir. On suit un chemin. C’est normal d’être énervé après le match. Je m’occupe de gérer le fait que l’équipe soit toujours au-dessus des individualités, et là-dessus il n’y a aucun doute. A partir du moment où ça change, c’est fini », a ainsi confié Luis Enrique. L’un des grands choix de l’Espagnol sur ce match était de titulariser Illya Zabarnyi. Recruté contre 63M€ l’été dernier, le défenseur ukrainien est en difficulté ces derniers temps, et sa prestation du soir n’a rien arrangé…