De Zerbi refuse déjà une offre : Sa demande est révélée après avoir quitté l’OM ? 

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a publié un communiqué très important. Ce dernier a officialisé la fin de la collaboration entre Roberto De Zerbi et le club phocéen. L’entraîneur italien est donc maintenant libre de tout contrat et il a même déjà refusé une offre d’une grande équipe, car il a des demandes bien précises.

L’OM est actuellement dans une zone d’ombre. Depuis quelques jours, le club phocéen ne possède pas d’entraîneur. À cause des mauvais résultats récents et notamment de l’élimination en Ligue des champions, Marseille a mis fin à sa collaboration avec Roberto De Zerbi dans la nuit de mardi à mercredi. En attendant qu’un nouveau coach soit nommé, c’est Jacques Abardonado qui s’occupe de l’effectif marseillais.

Attendu à l'OM, Habib Beye se fait insulter par ses anciens supporters https://t.co/D2GhMFInH5 — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

L’OM a plusieurs pistes pour succéder à De Zerbi L’OM doit donc vite trouver un nouvel entraîneur et certains noms ressortent déjà. L’actuel favori du club phocéen et surtout de Medhi Benatia serait Habib Beye. Ce dernier rêverait de prendre les rênes de Marseille et une rencontre a déjà eu lieu jeudi à Paris avec le directeur sportif phocéen, selon les informations de L’Équipe. Pablo Longoria a également deux autres pistes qui mènent à Sergio Conceição et Eric Chelle, tous les deux en poste, à Al-Ittihad pour le premier et avec le Nigéria pour le second.