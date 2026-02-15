Annoncé à l’OM, il signe dans un autre club et n’a «aucun regret»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Tenu en échec par Strasbourg (2-2) dans les tout derniers instants de la rencontre samedi, l’OM a retrouvé un joueur qui était annoncé dans son viseur il y a quelques semaines. Heureux d’avoir eu l’opportunité de fouler la pelouse du Vélodrome, il a évoqué l’intéret de Marseille à son égard, mais a assuré n’avoir quoi qu’il arrive aucun regret.

C’est désormais presque une habitude cette saison. Alors qu’il avait deux buts d’avance à une vingtaine de minutes de la fin de la rencontre, l’OM a de nouveau concédé un match nul samedi lors de la réception de Strasbourg (2-2). Le RCSA est revenu dans la partie grâce à un but de Sebastian Nanasi, avant l’égalisation de Joaquin Panichelli sur penalty, provoqué par Gessime Yassine.

🔥 D’un piqué somptueux, Greenwood ouvre le score, face aux Ultras de Marseille en grève ! pic.twitter.com/CrttpK1Y21 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 14, 2026

«C’était un rêve d’avoir pu jouer dans ce stade» Un moment particulier pour l’ailier âgé de 20 ans, arrivé à Strasbourg cet hiver en provenance de Dunkerque et originaire de Salon-de-Provence. « C’était un rêve d’avoir pu jouer dans ce stade. Quand j’étais petit, je venais tout le temps avec mes proches et je rêvais d’y jouer. C’est un volcan, pour nous les jeunes, c’est magnifique. Je suis entré à 2-0, j’ai su faire abstraction du score, de ce qu’il s’est passé dans les tribunes, du public. Et après ça a marché, j’étais insouciant, j’ai pris du plaisir », a confié Gessime Yassine en zone mixte après la rencontre.