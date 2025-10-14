«Un joueur différent» : Le très gros coup de l'OM sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'une des révélations de la Coupe du monde U20 qui se déroule actuellement au Chili, Gessime Yassine est donc très convoité sur le mercato, notamment par l'OM. Et à en croire Demba Ba, président délégué de Dunkerque, ce serait d'ailleurs un joli coup pour les Marseillais.

Toujours à l'affût pour dénicher un grand talent, l'OM suivrait avec attention Gessime Yassine. L'ailier de Dunkerque est l'une des révélations de la Coupe du monde U20 qui se déroule actuellement en Chili. Il affrontera d'ailleurs l'équipe de France avec le Maroc en demi-finale. Et pour Demba Ba, président délégué du club nordiste, Gessime Yassine est un joueur différent.

Gessime Yassine, le gros coup de l'OM ? « Je ne suis pas surpris. Quand je voyais ses yeux pleins d'émotion à l'évocation de son pays, j'étais convaincu qu'il allait être performant. Il a un tel amour pour son pays ! C'est un joueur différent qui a une agilité technique peu commune avec cette capacité à prendre ses adversaires à contre-pied », assure-t-il auprès de L'EQUIPE, avant de poursuivre.