«Un joueur différent» : Le très gros coup de l'OM sur le mercato ?

C'est l'une des révélations de la Coupe du monde U20 qui se déroule actuellement au Chili, Gessime Yassine est donc très convoité sur le mercato, notamment par l'OM. Et à en croire Demba Ba, président délégué de Dunkerque, ce serait d'ailleurs un joli coup pour les Marseillais.
Toujours à l'affût pour dénicher un grand talent, l'OM suivrait avec attention Gessime Yassine. L'ailier de Dunkerque est l'une des révélations de la Coupe du monde U20 qui se déroule actuellement en Chili. Il affrontera d'ailleurs l'équipe de France avec le Maroc en demi-finale. Et pour Demba Ba, président délégué du club nordiste, Gessime Yassine est un joueur différent.
Gessime Yassine, le gros coup de l'OM ?
« Je ne suis pas surpris. Quand je voyais ses yeux pleins d'émotion à l'évocation de son pays, j'étais convaincu qu'il allait être performant. Il a un tel amour pour son pays ! C'est un joueur différent qui a une agilité technique peu commune avec cette capacité à prendre ses adversaires à contre-pied », assure-t-il auprès de L'EQUIPE, avant de poursuivre.
«C'est un joueur différent»
« Footballistiquement, il a tout. Il doit s'armer athlétiquement. Il a gardé ses qualités naturelles de football de rue et l'idée, c'est de les amplifier, les mettre en valeur et les intégrer à un cadre collectif. Il a une grande marge de progression. Il n'a pas 20 ans, il a déjà 50 matches de L2, c'est déjà très solide », ajoute Demba Ba.