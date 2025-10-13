Transfert - Kvaratskhelia : Le PSG les a traumatisés !

Axel Cornic

En janvier 2025, le Paris Saint-Germain a décidé de miser gros sur Khvicha Kvaratskhelia, star de la Serie A et du Napoli. Un choix payant, puisque l’ailier géorgien a totalement métamorphosé le visage de l’équipe parisienne, permettant notamment à Luis Enrique de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque.

C’est peut-être la plus belle recrue hivernale des dernières années. En plein conflit avec le Napoli, notamment à cause d’une question salariale, Khvicha Kvaratskhelia a forcé son départ et a finalement rejoint le PSG dans le cadre d’un transfert autour des 70M€. Et le reste est histoire, puisque le Géorgien a été l’un des grands acteurs de la première Ligue des Champions parisienne.

Le Napoli a perdu Kvaratskhelia Cet épisode a profondément marqué le Napoli et surtout Antonio Conte. Bien qu’il ait remporté le Scudetto cette même saison, le coach napolitain s’est en effet souvent plaint de ce départ de Kvaratskhelia vers le PSG, qui avait clairement affaibli son équipe. Mais ce transfert semble surtout être un exemple à ne pas suivre...