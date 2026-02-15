C’est imminent pour le prochain entraîneur de l’OM, une annonce faite «dans les 24 à 48 prochaines heures» ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Jacques Abardonado a assuré l’intérim lors de la réception de Strasbourg (2-2) samedi, l’OM est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Roberto De Zerbi, dont le départ a été offficialisé en début de semaine. En ce sens, la direction olympienne semble avoir trouvé le profil idoine et une signature pourrait intervenir très bientôt.

Roberto De Zerbi n’était pas là, mais l’OM a de nouveau craqué en fin de match samedi lors de la réception de Strasbourg (2-2). Alors qu’ils avaient deux buts d’avance à un gros quart d’heure de la fin de la rencontre, les Olympiens ont été rejoints dans le temps additionnel après un penalty transformé par Joaquin Panichelli. Un problème récurrent depuis le début de la saison et que le prochain entraîneur de Marseille devra corriger.

« Beye tient évidemment la corde sur cette short-list des entraîneurs de l’OM » En marge de cette rencontre, beIN SPORTS et son journaliste John Ferreira ont donné des nouvelles dans ce dossier, confirmant la tendance, à savoir qu’Habib Beye devienne le prochain entraîneur de l’OM. « On est à même de vous annoncer qu’Habib Beye tient évidemment la corde sur cette short-list des entraîneurs de l’Olympique de Marseille. Pour plusieurs raisons, trois arguments principaux pour le board de l’OM. Déjà 1, c’est parce qu’il parle français. En termes de communication au sein du club, pour le staff, les joueurs, etc, c’est plutôt bien et intéressant pour l’OM. En 2, c’est parce qu’Habib Beye a très bien connu l’OM en tant que joueur. Il a été capitaine ici, donc c’est un club qu’il connaît parfaitement. Et en 3, c’est qu’il a déjà joué les pompiers de service du côté du Stade Rennais. Il les a redressés, c’est quelque chose qu’il connaît, qu’il maîtrise. Sur le papier, vous avez quelqu’un qui coche ces trois critères », a-t-il déclaré avant le coup d’envoi.