Transfert d'Adrien Rabiot : «J'ai eu le droit à un coup de fil», l'OM l'appelle pour se plaindre !

Axel Cornic

Véritable pilier de l’équipe, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille dans les tout derniers jours du mercato estival 2025, ce qui avait énormément fait parler. Et ça continue, puisque certains n’hésitent pas à le rappeler au président Pablo Longoria, maintenant qu’il est en pleine crise.

A la suite du départ de Roberto De Zerbi, on pensait que ça ne pouvait pas aller plus mal que ça. Mais l’OM a totalement plongé dans la crise, puisque seulement quelques jours après l’entraineur italien, c’est le directeur sportif Medhi Benatia qui a annoncé quitter Marseille. Et désormais, c’est le président Pablo Longoria qui est dans le collimateur des supporters, qui ont réclamé son départ.

«Ça sent le sapin» : Une «vraie catastrophe» est redoutée pour l'OM ! https://t.co/27cf6TNHjU — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

« Le péché originel c’est la manière dont certains joueurs et entraîneurs ont été traités » Il n’y a pas qu’eux, puisque certains ancien illustres joueurs semblent également en avoir assez de Pablo Longoria, à l’OM depuis huit ans. « Le premier responsable de tout ce qu’il se passe depuis cinq ou six ans qu’il est président, c’est quand même Pablo Longoria. L’instabilité, la direction sportive, le choix des hommes, c’est lui qui les a faits » a expliqué Éric Di Meco sur RMC, avant d’ajouter : « Selon moi, le péché originel c’est la manière dont certains joueurs et entraîneurs ont été traités ».