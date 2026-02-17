Transfert d'Adrien Rabiot : «J'ai eu le droit à un coup de fil», l'OM l'appelle pour se plaindre !

Véritable pilier de l’équipe, Adrien Rabiot a quitté l’Olympique de Marseille dans les tout derniers jours du mercato estival 2025, ce qui avait énormément fait parler. Et ça continue, puisque certains n’hésitent pas à le rappeler au président Pablo Longoria, maintenant qu’il est en pleine crise.
A la suite du départ de Roberto De Zerbi, on pensait que ça ne pouvait pas aller plus mal que ça. Mais l’OM a totalement plongé dans la crise, puisque seulement quelques jours après l’entraineur italien, c’est le directeur sportif Medhi Benatia qui a annoncé quitter Marseille. Et désormais, c’est le président Pablo Longoria qui est dans le collimateur des supporters, qui ont réclamé son départ.
« Le péché originel c’est la manière dont certains joueurs et entraîneurs ont été traités »
Il n’y a pas qu’eux, puisque certains ancien illustres joueurs semblent également en avoir assez de Pablo Longoria, à l’OM depuis huit ans. « Le premier responsable de tout ce qu’il se passe depuis cinq ou six ans qu’il est président, c’est quand même Pablo Longoria. L’instabilité, la direction sportive, le choix des hommes, c’est lui qui les a faits » a expliqué Éric Di Meco sur RMC, avant d’ajouter : « Selon moi, le péché originel c’est la manière dont certains joueurs et entraîneurs ont été traités ».
« Pour Rabiot, j’ai eu le droit à un coup de fil du club en début de saison »
« Je pense notamment à Alexis Sanchez. C’était un trésor et tu dois le garder même s’il était vieillissant » a poursuivi l’ancien de l’OM concernant un Alexis Sanchez parti en 2023, avant d’enchainer sur Adrien Rabiot... ce qui lui a valu quelques soucis. « C’est comme pour Rabiot, j’ai eu le droit à un coup de fil du club en début de saison quand j’ai demandé comment faire pour se passer de Rabiot alors que l’an dernier c’était le meilleur joueur de la saison et qu'il montait au créneau quand les mecs dormaient y compris quand ça gagnait ».