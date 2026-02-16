«Dysfonctionnements terribles» au Paris FC : «Ils vont perdre plus de 100M€»

Axel Cornic

Pour la première fois depuis des nombreuses années, Paris peut compter deux clubs dans l’élite. Après avoir longtemps végété dans les divisions inférieures, le Paris FC A rejoint le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et pour cela, a dépensé sans compter sur le marché des transferts. Mais cela pourrait bien lui attirer quelques problèmes...

Parmi les plus grandes fortunes de la planète, la famille Arnault a décidé d’investir dans le football français. Ainsi, par le biais de la holding Agache, le Paris FC a été acheté en 2025. L’objectif est clair : celui d’en faire le deuxième club de la capitale, à l’ombre du PSG.

Paris dépense sans compter La montée en Ligue 1 est venue valider le début du nouveau projet, mais il a surtout fallu passer par un gros recrutement pour espérer ne pas redescendre directement en Ligue 2. L’été dernier, plusieurs joueurs sont donc arrivés come Jonathan Ikoné, Pierre Lees-Melou, Kevin Trapp ou encore Willem Geubbels et Otavio. Cela a continué lors du mercato hivernal avec le jeune Luca Koleosho, mais surtout l’ancien Champion d’Europe italien Ciro Immobile. Finalement, c’est un total de 72,30M€ qui a été dépensé en deux sessions de mercato, sans aucune vente.