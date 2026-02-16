«Chaque été, je lui écrivais» : Un joueur a tout tenté pour recruter Kylian Mbappé !

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé a longtemps semblé impossible à transférer lorsqu'il évoluait au PSG. Et pourtant, un joueur révèle avoir fait un pressing acharné auprès du capitaine de l'équipe de France pour le convaincre de le rejoindre.
En 2022, contre toute attente Kylian Mbappé avait prolongé son contrat au PSG ce qui a repoussé l'idée d'un transfert qui semblait pourtant inévitable. Et pour cause, il aura fallu attendre encore deux ans avant qu'il quitte le club de la capitale et sans surprise, il a rejoint le Real Madrid, alors que son contrat arrivait à son terme.
Vinicius rêvait de convaincre Mbappé
Mais au sein du club merengue, un joueur l'attendait depuis longtemps. En effet, dans une interview accordée à Ibai Llanos, le célèbre créateur de contenu espagnol, Vinicius Junior révèle avoir exercé un énorme forcing auprès de Kylian Mbappé. « Chaque été, je lui écrivais : “Quand est-ce que tu viens ?” J’étais son agent. J’ai fait la même chose avec Bellingham. Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir plus de chances de gagner », confie l'ailier brésilien dansune vidéo intitulée 24 heures avec Vini Jr.
«Chaque été, je lui écrivais : “Quand est-ce que tu viens ?»
De quoi calmer les rumeurs concernant les tensions entre les deux hommes ? Vinicius Junior l'espère bien, d'autant plus qu'il révèle qu'il entretient d'excellentes relations avec les joueurs français du Real Madrid à savoir Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, en plus de Kylian Mbappé. « Nous passons plus de temps ensemble qu’avec nos familles. Nous devons entretenir de bonnes relations. Certains sont mariés, d’autres célibataires… mais nous sommes toujours ensemble », ajoute la star brésilienne qui conclut en évoquant la responsabilité des médias quant aux tensions dans les vestiaires : « Le bon côté, c’est que les gens vous aiment beaucoup. Le mauvais côté, ce sont la presse et les supporters adverses ».