«Chaque été, je lui écrivais» : Un joueur a tout tenté pour recruter Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé a longtemps semblé impossible à transférer lorsqu'il évoluait au PSG. Et pourtant, un joueur révèle avoir fait un pressing acharné auprès du capitaine de l'équipe de France pour le convaincre de le rejoindre.

En 2022, contre toute attente Kylian Mbappé avait prolongé son contrat au PSG ce qui a repoussé l'idée d'un transfert qui semblait pourtant inévitable. Et pour cause, il aura fallu attendre encore deux ans avant qu'il quitte le club de la capitale et sans surprise, il a rejoint le Real Madrid, alors que son contrat arrivait à son terme.

Vinicius : "J’ai longtemps espéré la venue de Mbappé. Je lui écrivais chaque été sur Instagram pour lui demander quand est-ce qu’il allait venir. Je disais à Camavinga aussi de lui parler. J’ai fait la même chose avec Bellingham.."

pic.twitter.com/4m9DgpHtRG — Les Merengues (@Les_Merengues) February 15, 2026

Vinicius rêvait de convaincre Mbappé Mais au sein du club merengue, un joueur l'attendait depuis longtemps. En effet, dans une interview accordée à Ibai Llanos, le célèbre créateur de contenu espagnol, Vinicius Junior révèle avoir exercé un énorme forcing auprès de Kylian Mbappé. « Chaque été, je lui écrivais : “Quand est-ce que tu viens ?” J’étais son agent. J’ai fait la même chose avec Bellingham. Je veux jouer avec les meilleurs pour avoir plus de chances de gagner », confie l'ailier brésilien dansune vidéo intitulée 24 heures avec Vini Jr.