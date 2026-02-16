Nouvelle cible sur le mercato : Le PSG veut recruter un coéquipier de Kylian Mbappé !

Pierrick Levallet

Le PSG semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale aurait coché quelques noms sur sa liste. Les dirigeants parisiens exploreraient notamment une toute nouvelle piste sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu songeraient en effet à recruter un coéquipier de Kylian Mbappé pour renforcer ses rangs en vue de la saison prochaine.

Le PSG cible un joueur du Real Madrid sur le mercato D’après les informations de Caught Offside, le PSG suivrait en effet la situation d’Antonio Rüdiger de près. Le défenseur central allemand voit son contrat au Real Madrid expirer à l’issue de la saison. Et pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties concernant une éventuelle prolongation. En ce sens, un départ serait hautement probable pour le joueur de 32 ans. Pour le PSG, recruter un joueur du pedigree d’Antonio Rüdiger sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert représenterait une excellente opportunité sur le mercato. Plusieurs clubs de Premier League seraient toutefois sur le coup.