«Des mecs comme lui, il n’y en a pas» : L’OM a trouvé l’homme idéal !

Depuis le début de l’année, l’OM est en crise. Entre le départ de Roberto De Zerbi et la démission finalement refusée de Medhi Benatia qui va même être promu en interne, les changements sont nombreux. Une situation qui agace les supporters qui peuvent toutefois se réjouir de la présence d’un homme.

Alors que l'OM traverse une sérieuse crise, les supporters ont déployé des banderoles réclamant le départ de plusieurs dirigeants dont Frank McCourt. Une attitude que déplore Christophe Dugarry qui estime justement que les Marseillais peuvent se réjouir de pouvoir compter sur un propriétaire aussi solide et investi.

🚨 "𝗠𝗖𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧, 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗜𝗡𝗘 𝗗'𝗨𝗡 𝗡𝗔𝗩𝗜𝗥𝗘 𝗙𝗔𝗡𝗧𝗢𝗠𝗘 𝗤𝗨𝗜 𝗡'𝗔 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗘𝗥𝗦𝗘́ 𝗟'𝗢𝗖𝗘𝗔𝗡 !"



La nouvelle banderole des supporters marseillais contre le propriétaire du club. pic.twitter.com/eKITnQXZeD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 14, 2026

Dugarry monte au créneau pour McCourt « Les supporters ont le droit de s’exprimer dans les tribunes à partir du moment où ça ne déborde pas, que ça ne finisse pas avec des gifles à la sortie du stade… Ils ont de droit de mettre des banderoles. Là où je pense qu’ils ont tort… Ils peuvent critiquer la compétence de McCourt, mais dire "casse-toi", ça c’est une erreur. Et demander qu’il se casse, ça c’est une erreur… Trouver des mecs qui mettront 640 millions d’euros… Tu vas te retrouver avec un Textor. Je parle en connaissance de cause avec Bordeaux, tu vas te retrouver avec des bras cassés », assure-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.