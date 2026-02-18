«Des mecs comme lui, il n’y en a pas» : L’OM a trouvé l’homme idéal !

Depuis le début de l’année, l’OM est en crise. Entre le départ de Roberto De Zerbi et la démission finalement refusée de Medhi Benatia qui va même être promu en interne, les changements sont nombreux. Une situation qui agace les supporters qui peuvent toutefois se réjouir de la présence d’un homme.
Alors que l'OM traverse une sérieuse crise, les supporters ont déployé des banderoles réclamant le départ de plusieurs dirigeants dont Frank McCourt. Une attitude que déplore Christophe Dugarry qui estime justement que les Marseillais peuvent se réjouir de pouvoir compter sur un propriétaire aussi solide et investi.
Dugarry monte au créneau pour McCourt
« Les supporters ont le droit de s’exprimer dans les tribunes à partir du moment où ça ne déborde pas, que ça ne finisse pas avec des gifles à la sortie du stade… Ils ont de droit de mettre des banderoles. Là où je pense qu’ils ont tort… Ils peuvent critiquer la compétence de McCourt, mais dire "casse-toi", ça c’est une erreur. Et demander qu’il se casse, ça c’est une erreur… Trouver des mecs qui mettront 640 millions d’euros… Tu vas te retrouver avec un Textor. Je parle en connaissance de cause avec Bordeaux, tu vas te retrouver avec des bras cassés », assure-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Trouver des mecs qui mettront 640 millions d’euros…»
« Aujourd’hui, des mecs qui sont capables de donner un budget de 260M€ à l’année, je pense qu’il n’y en a pas, il n’y en a plus, ça n’existe plus. Ce n’est plus le football d’aujourd’hui. Qu’on puisse faire des reproches à McCourt parce que justement le projet est bancal, qu’il ne va pas au bout, qu’il y a beaucoup de changements, qu’ils en ont ras le bol, ok… Là, les banderoles, ce n’est pas très grave. Ils ont quand même le droit de s’exprimer. Tu as le droit de critiquer. Ce n’est pas parce que tu as de l’argent, tu peux être incompétent aussi… C’est normal que les supporters demandent des comptes », ajoute Christophe Dugarry.