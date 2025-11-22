Greenwood : L'OM annonce un grand changement !

Axel Cornic

Ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce, Mason Greenwood a dû quitter l’Angleterre pour véritablement lancer sa carrière. Et après une première saison encourageante, il semble enfin pouvoir exploser à l’Olympique de Marseille, avec une nouvelle prestation impressionnante lors du derby face à l’OGC Nice (1-5).

Recrue phare de l’été 2024, Mason Greenwood a beaucoup fait parler de lui lors de sa première saison à l’OM. Et pas toujours en bien, puisque l’Anglais agaçait tout le monde avec sa nonchalance sur le terrain. Mais les choses semblent bel et bien avoir changé...

« Il ne faut pas oublier qu’il a eu deux saisons quasiment à l’arrêt alors qu’il n’a que 24 ans » Depuis le début de sa deuxième saison, Greenwood réalise d’excellentes choses avec l’OM, ce qui ravit évidemment son coach. « Il ne faut pas oublier qu’il a eu deux saisons quasiment à l’arrêt alors qu’il n’a que 24 ans. L’année dernière était sa première vraie saison complète, à Marseille, dans un club avec beaucoup d’attentes » a fait remarquer Roberto De Zerbi ce vendredi, en conférence de presse.