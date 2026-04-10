Un presque «chef d’Etat» débarque à l’OM : L’annonce sur RMC qui va faire parler !

L’OM est en train d’opérer quelques changements à l’approche de la fin de saison. Un nouvel homme a été présenté et devrait prendre ses fonctions dans quelques mois au sein de la formation marseillaise. Et une annonce faite sur RMC risque très probablement de faire parler au cours des prochains jours.

Plusieurs changements sont en train d’avoir lieu à l’ OM . Au cours d’une saison marquée par une grave crise qui a précipité le départ de Pablo Longoria et celui de Medhi Benatia , qui sera effectif une fois l’exercice 2025-2026 terminé, le club phocéen a été contraint de se chercher un nouveau président. Et après quelques semaines de rumeurs, Frank McCourt a officialisé l’identité de celui-ci.

«Ça va être l’histoire de sa vie»

C’est en effet Stéphane Richard qui prendra les rênes de l’OM à compter de juillet 2026. PDG d’Orange jusqu’en janvier 2022, le haut fonctionnaire de 64 ans a été désigné comme le profil idéal pour succéder à Pablo Longoria. Jean-Louis Borloo estime que cela pourrait donner lieu à une très belle histoire.

« C’est d’une grande complexité Marseille. Quand Tapie arrive à l’OM, il vient du handball. Moi j’ai présidé Valenciennes alors que je venais du rugby. Je crois que quand on aime les équipes, les sports d’équipe, le respect, la performance… J’espère [que l’adaptation se fera]. Je le souhaite pour Marseille, je le souhaite pour lui. En plus, il est à un moment de sa vie, où c’est gratos. Il a à peu près tout fait, tout vu, tout connu. Ça va être l’histoire de sa vie. [...] Je souhaite que ça fonctionne. C’est un profil, manifestement vous voulez quelqu’un qui a un bon drive, le moins qu’on puisse dire c’est qu’il l’a » a d’abord expliqué l’ancien président de Valenciennes, aujourd’hui président de l’Union des démocrates et indépendants, au micro de Rothen s’enflamme.