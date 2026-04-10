Vente OM - Un journaliste attend l’annonce avec l’Arabie saoudite : Il rallume la mèche sur les réseaux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il s’est passé une éternité depuis les prémices de cette information divulguée par un journaliste sur la vente de l’Olympique de Marseille à des investisseurs saoudiens intéressés par le projet. Et pourtant, il en reste persuadé bien que Frank McCourt continue d’envoyer des signaux contraires dans la presse. De quoi amuser un autre journaliste qui a ravivé la flamme du débat sur les réseaux sociaux.

Cela fait à présent plusieurs années qu’il fait référence sur ses réseaux sociaux et par le biais de YouTube d’un intérêt concret d’investisseurs saoudiens pour l’OM. Malgré les rumeurs et les démentis, Thibaud Vezirian n’en démord pas et continue d’affirmer que Frank McCourt devrait passer la main aux Saoudiens. Néanmoins, l’homme d’affaires américain est toujours le propriétaire de l’Olympique de Marseille et a assuré en conférence de presse de présentation de Stéphane Richard que la vente du club n’était pas à l’ordre du jour. « De nouveaux partenaires ? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui ».

Troll de compèt dis donc



Désolé d'avoir écrit et dit hier qu'il n'y aurait pas d'annonce aujourd'hui 🤷🏻‍♂️



(si perdre autant en 10 ans est la marque d'une stabilité financière, je vais en parler de ce pas à mon banquier) — T.V. (@ThibaudVezirian) April 10, 2026

«Du coup pas de vente aux Saoudiens Thibaud Vezirian ?» Par l’intermédiaire d’un discours rapporté par RMC Sport, Frank McCourt a souligné la bonne santé économique de l’Olympique de Marseille, renforçant sa volonté de poursuivre sur le modèle actuel. « L'OM est l'un des clubs les stables au niveau financier en Europe. Nous n'avons pas de grosses dettes. Nous sommes ouverts à un partenaire stratégique qui pourrait nous permettre d'atteindre le niveau dont tout le monde rêve. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il n'y a rien d'autres à ajouter ». Il n’en fallait pas plus pour permettre à Sébastien Vidal de citer le post de La Minute OM sur X relatant les termes de McCourt à ce sujet en mentionnant Thibaud Vezirian. « Du coup pas de vente aux Saoudiens Thibaud Vezirian ? », un post depuis supprimé par ses soins.