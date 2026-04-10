Mohamed Henni se moque de la grande nouveauté de l’OM sur ses réseaux !

L’Olympique de Marseille a fait son choix et compte franchir une étape avec un nouvel écusson plus épuré pour les saisons à venir. Un changement qui ne fait visiblement pas l’unanimité dans la cité phocéenne. Il n’y a qu’à s’attarder sur les dernières publications de Mohamed Henni sur Instagram.
Ce vendredi, le propriétaire Frank McCourt prenait part à sa deuxième conférence de presse depuis le rachat de l’OM à l’automne 2016 dans l’optique de présenter son nouveau président : Stéphane Richard, ex-PDG d’Orange. Quelques jours plus tôt, l’Olympique de Marseille officialisait son nouvel écusson tournant ainsi une page de 22 ans avec le logo Bouchet. Un logo qui n’est pas étranger à Volkswagen. La célèbre marque allemande de voitures s’est moquée par le biais de son compte Instagram français de l’OM en reprenant sa devise. « A jamais les premiers sur ce logo. Amis marseillais, les retournés, d’habitude, c’est sur les terrains ».
Mohamed Henni colle le logo de Volkswagen sur la tunique de l’OM
De quoi inspirer Mohamed Henni. Sur sa page Instagram, le vidéaste marseillais qui n’est autre qu’un féru supporter de l’OM a profité de l’intervention de Volkswagen afin de coller le logo de la marque de voitures à la place du nouvel écusson après avoir acheté le maillot de l’Olympique de Marseille. « Le nouveau maillot de l’OM avec le nouveau logo, je l’ai acheté ce matin. Il est là les gars, incroyable ! Pour tous les Marseillais qui veulent ce maillot avec le logo, il est disponible chez tous les concessionnaires Volkswagen. Pour un maillot acheté, vous avez une Volkswagen offerte ! ».
«On dirait le M de Motorola, l’Olympique de Motorola»
Quelques heures plus tôt, cette fois-ci par le biais de Stories Instagram, Mohamed Henni avait déjà exprimé son mécontentement quant au choix effectué concernant le logo de l’OM en comparant le M au centre du logo avec celui de la marque téléphonique Motorola. « Ce n’était pas un poisson d’avril les gars. Le football il a changé, le logo il a changé aussi, regardez moi cette horreur. Le nouveau logo de l’OM, à l’image de la saison, un fiasco : nul, nul, nul. Qui fait les logos à l’OM ? Je crois que c’est Balerdi et Pavard qui ont fait le logo, ce n’est pas possible. On dirait le M de Motorola, l’Olympique de Motorola ».