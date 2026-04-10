Mohamed Henni se moque de la grande nouveauté de l’OM sur ses réseaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a fait son choix et compte franchir une étape avec un nouvel écusson plus épuré pour les saisons à venir. Un changement qui ne fait visiblement pas l’unanimité dans la cité phocéenne. Il n’y a qu’à s’attarder sur les dernières publications de Mohamed Henni sur Instagram.

Ce vendredi, le propriétaire Frank McCourt prenait part à sa deuxième conférence de presse depuis le rachat de l’OM à l’automne 2016 dans l’optique de présenter son nouveau président : Stéphane Richard, ex-PDG d’Orange. Quelques jours plus tôt, l’Olympique de Marseille officialisait son nouvel écusson tournant ainsi une page de 22 ans avec le logo Bouchet. Un logo qui n’est pas étranger à Volkswagen. La célèbre marque allemande de voitures s’est moquée par le biais de son compte Instagram français de l’OM en reprenant sa devise. « A jamais les premiers sur ce logo. Amis marseillais, les retournés, d’habitude, c’est sur les terrains ».

🚨 Valère Germain 🇫🇷 : « 𝗛𝗘𝗡𝗡𝗜 𝗔 𝗜𝗡𝗙𝗟𝗨𝗘𝗡𝗖𝗘́ 𝗠𝗔 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘.



Quand c’est sur toi ça pique mais dans le vestiaire on en rigolait. 𝗢𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗮𝗶𝘁 𝘀𝗲𝘀 𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀, 𝘀𝗲𝘀 𝗽𝘂𝗻𝗰𝗵𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗼𝗻 𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗮𝗶𝘁… pic.twitter.com/rejK9i8RoX — Actu Foot (@ActuFoot_) April 2, 2026

Mohamed Henni colle le logo de Volkswagen sur la tunique de l’OM De quoi inspirer Mohamed Henni. Sur sa page Instagram, le vidéaste marseillais qui n’est autre qu’un féru supporter de l’OM a profité de l’intervention de Volkswagen afin de coller le logo de la marque de voitures à la place du nouvel écusson après avoir acheté le maillot de l’Olympique de Marseille. « Le nouveau maillot de l’OM avec le nouveau logo, je l’ai acheté ce matin. Il est là les gars, incroyable ! Pour tous les Marseillais qui veulent ce maillot avec le logo, il est disponible chez tous les concessionnaires Volkswagen. Pour un maillot acheté, vous avez une Volkswagen offerte ! ».