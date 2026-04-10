«Il devait l’annoncer, mais...» : Frank McCourt n’a pas tout dit ? Une (grosse) révélation pourrait encore tomber...

Pierrick Levallet

De nombreux changements sont en train de s’opérer à l’OM en ce moment. Ce vendredi, le club phocéen a officialisé l’arrivée de son nouveau président Stéphane Richard, qui occupera ses fonctions en juillet prochain. Frank McCourt, propriétaire de la formation marseillaise, pourrait d’ailleurs encore faire une grosse annonce dans peu de temps.

L’OM vit de nombreux changements en ce moment. Ce vendredi, le club phocéen a présenté son nouveau président. Stéphane Richard succédera à Pablo Longoria et occupera ses fonctions à compter de juillet 2026. Cela fait suite à la grave période de crise que l'OM a traversé il y a quelques semaines, et qui a poussé l'Espagnol vers la sortie. La formation marseillaise, qui a également modifié son emblème, pourrait d’ailleurs faire une autre grande annonce très prochainement.

Mohamed Henni se moque de la grande nouveauté de l’OM sur ses réseaux ! https://t.co/UaaDSN0hmg — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

«Ce sera pour plus tard» La Minute OM a en effet révélé que Frank McCourt s’apprêtait à faire des « annonces fortes » avec possiblement l’officialisation de « l’arrivée d’un nouvel investisseur ». Finalement, le propriétaire de l’OM n’a encore rien annoncé de tel. Cela n’a pas manqué de faire réagir les supporters olympiens sur les réseaux sociaux. « Aucun coup de poker : l’information est bien réelle. McCourt devait l’annoncer, mais nous ne gérons pas sa communication. Ce sera pour plus tard » a alors assuré La Minute OM.