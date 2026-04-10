«Ça m’insupporte» : Le nouveau président de l'OM pousse déjà un coup de gueule... contre Paris !

Alexis Brunet

Ce vendredi, l’OM a présenté son nouveau président Stéphane Richard lors d’une conférence de presse en présence de Frank McCourt. Le nouvel homme fort marseillais en a profité pour se présenter, mais il a également poussé un premier coup de gueule et la cible de son courroux n’est autre que la capitale française : Paris.

L’OM a donc officiellement trouvé le successeur de Pablo Longoria. En conférence de presse ce vendredi, Frank McCourt a révélé avoir choisi Stéphane Richard comme nouveau président du club phocéen. Ce dernier a dirigé de nombreuses entreprises dans sa carrière comme Orange, mais il faudra attendre un peu avant de le voir à l’œuvre. « Je ne prendrai mes fonctions que le 2 juillet. On va mettre en place avec Alban (Juster) et Medhi (Benatia) une structure de transition qui permettra de m’impliquer dans les décisions à prendre avant la prise de fonction », a déclaré le nouvel homme fort marseillais, d’après des propos rapportés par RMC Sport.

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C’est McCourt 🇺🇸 qui l’explique :



« 𝗟'𝗢𝗠 𝗲𝘀𝘁 𝗹'𝘂𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗹𝘂𝗯𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗮𝘂 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗳𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲.… pic.twitter.com/OERIawHo2C — Actu Foot (@ActuFoot_) April 10, 2026

« Ça m’insupporte » Lors de cette conférence de presse, Stéphane Richard a déjà tenu à faire passer certains messages. Le nouveau président de l’OM s’est expliqué sur son lien avec Marseille et notamment la façon de diriger un tel club. « J'ai une connaissance de l'esprit de Marseille. Je sais comment on voit Marseille dans la capitale - où j'ai vécu 40 ans -, il y a des clichés, un peu de ricanement. et ça, ça m'insupporte. Je connais cet esprit de Marseille. Je ne suis pas un étranger qui débarque à Marseille et qui découvre l'OM et tout ce que ça véhicule. »