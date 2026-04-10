«Ça m’insupporte» : Le nouveau président de l'OM pousse déjà un coup de gueule... contre Paris !

Ce vendredi, l’OM a présenté son nouveau président Stéphane Richard lors d’une conférence de presse en présence de Frank McCourt. Le nouvel homme fort marseillais en a profité pour se présenter, mais il a également poussé un premier coup de gueule et la cible de son courroux n’est autre que la capitale française : Paris.
L’OM a donc officiellement trouvé le successeur de Pablo Longoria. En conférence de presse ce vendredi, Frank McCourt a révélé avoir choisi Stéphane Richard comme nouveau président du club phocéen. Ce dernier a dirigé de nombreuses entreprises dans sa carrière comme Orange, mais il faudra attendre un peu avant de le voir à l’œuvre. « Je ne prendrai mes fonctions que le 2 juillet. On va mettre en place avec Alban (Juster) et Medhi (Benatia) une structure de transition qui permettra de m’impliquer dans les décisions à prendre avant la prise de fonction », a déclaré le nouvel homme fort marseillais, d’après des propos rapportés par RMC Sport.
« Ça m’insupporte »
Lors de cette conférence de presse, Stéphane Richard a déjà tenu à faire passer certains messages. Le nouveau président de l’OM s’est expliqué sur son lien avec Marseille et notamment la façon de diriger un tel club. « J'ai une connaissance de l'esprit de Marseille. Je sais comment on voit Marseille dans la capitale - où j'ai vécu 40 ans -, il y a des clichés, un peu de ricanement. et ça, ça m'insupporte. Je connais cet esprit de Marseille. Je ne suis pas un étranger qui débarque à Marseille et qui découvre l'OM et tout ce que ça véhicule. »
L’OM est quatrième de Ligue 1
Présent à Marseille ce vendredi, Stéphane Richard aura donc l’occasion d’assister au match de l’OM ce soir. Les Marseillais reçoivent le FC Metz et la victoire sera obligatoire face au dernier de Ligue 1. De son côté, le club phocéen occupe pour le moment la quatrième place au classement, à un point du LOSC.