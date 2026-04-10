OM : Habib Beye a trouvé son joueur idéal, et il a coûté cher !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le départ de Roberto De Zerbi de l'OM, c'est Habib Beye qui a repris les rênes d'une équipe en grande difficulté. Le club de la cité phocéenne a encore le podium de Ligue 1 à jouer en cette fin de saison et les choses se passent un peu mieux depuis que l'ancien entraîneur du Stade Rennais est arrivé. Un joueur s'illustre particulièrement.

Depuis l'arrivée d'Habib Beye, l'OM arrive à retrouver une dynamique plutôt positive malgré quelques couacs. Le club s'est imposé ce vendredi face au FC Metz (3-1) avec une nouvelle réalisation d'Igor Paixao notamment. Le joueur brésilien est en belle forme en ce moment et les statistiques le montrent.

Grand changement à l’OM : La décision polémique validée par un joueur d’Habib Beye https://t.co/XxsVLuwRuz — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

Igor Paixao en grande forme à l'OM Ancien attaquant de Feyenoord, Igor Paixao a marqué les esprits. L'attaquant de 25 ans était donc dans le viseur de l'OM lors du dernier mercato estival et le Brésilien a en effet été recruté. Il est devenu à cette occasion la recrue la plus chère de l'histoire du club puisque l'opération a été conclue pour 35M€. Après des débuts délicats, Paixao a eu des moments plus fulgurants au cours de la saison. C'est le cas en ce moment car d'après le compte X de Stats du foot, il est le joueur le plus décisif depuis qu'Habib Beye est arrivé à Marseille avec 3 buts et 3 passes décisives.