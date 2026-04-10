OM : Habib Beye a trouvé son joueur idéal, et il a coûté cher !

Après le départ de Roberto De Zerbi de l'OM, c'est Habib Beye qui a repris les rênes d'une équipe en grande difficulté. Le club de la cité phocéenne a encore le podium de Ligue 1 à jouer en cette fin de saison et les choses se passent un peu mieux depuis que l'ancien entraîneur du Stade Rennais est arrivé. Un joueur s'illustre particulièrement.
Depuis l'arrivée d'Habib Beye, l'OM arrive à retrouver une dynamique plutôt positive malgré quelques couacs. Le club s'est imposé ce vendredi face au FC Metz (3-1) avec une nouvelle réalisation d'Igor Paixao notamment. Le joueur brésilien est en belle forme en ce moment et les statistiques le montrent.
Igor Paixao en grande forme à l'OM
Ancien attaquant de Feyenoord, Igor Paixao a marqué les esprits. L'attaquant de 25 ans était donc dans le viseur de l'OM lors du dernier mercato estival et le Brésilien a en effet été recruté. Il est devenu à cette occasion la recrue la plus chère de l'histoire du club puisque l'opération a été conclue pour 35M€. Après des débuts délicats, Paixao a eu des moments plus fulgurants au cours de la saison. C'est le cas en ce moment car d'après le compte X de Stats du foot, il est le joueur le plus décisif depuis qu'Habib Beye est arrivé à Marseille avec 3 buts et 3 passes décisives.
L'OM prêt à bien finir la saison grâce à Paixao ?
En grande forme en ce moment, Igor Paixao est peut-être la solution aux problèmes de l'OM en ce moment. Le Brésilien, qui s'était surtout illustré en Ligue des champions cette saison malgré l'élimination précoce de son club, est une valeur sûre et il le prouve depuis qu'Habib Beye a remplacé Roberto De Zerbi. A lui de rester sur la même dynamique en fin de saison pour conserver la place de l'OM sur le podium. La place du club derrière le PSG et Lens n'est pas encore assurée.