OM : McCourt s’est «fait enfumer» à Marseille, un ancien de la maison balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cela fait déjà dix ans que Frank McCourt est à la tête de l’OM. Si le palmarès du club phocéen est resté vierge depuis cette date, l’homme d’affaires américain a pourtant injecté beaucoup d’argent, dépassant ses propres prévisions financières comme il l'a admis lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi. Une sortie qui a interpellé cet ancien de la maison.

Frank McCourt s’est présenté devant les journalistes ce vendredi matin pour une conférence de presse exceptionnelle organisée au stade Vélodrome. L’occasion pour le propriétaire de l’OM de faire le point sur l’actualité chargée de son club mais également d’officialiser la nomination de Stéphane Richard en tant que président, avec une prise de fonctions prévue le 1er juillet. Durant sa prise de parole, McCourt est notamment revenu sur l’argent qu’il avait investi au sein de l’OM depuis dix ans, environ 640M€ comme il l’avait révélé avant le début de la saison en cours.

Vente OM - Un journaliste attend l’annonce avec l’Arabie saoudite : Il rallume la mèche sur les réseaux https://t.co/zwEgVOFpQH — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Je ne cherchais pas à acheter un club, cette opportunité est venue à moi » « Je ne suis pas sûr qu'il y a dix ans je savais quelle aurait été la quantité d'investissement que l'OM représenterait, a-t-il reconnu ce vendredi, dans des propos rapportés par La Provence. C’est Marseille qui m'a trouvé, je ne cherchais pas à acheter un club, cette opportunité est venue à moi. Cette idée était intéressante de venir dans un club comme l'OM avec cette histoire, ce club, ce stade... Pour moi ça n'a pas été simple, le sport n'est pas simple. Ce qui me rend fier c'est que l'OM se trouve dans une meilleure situation que lorsque je l'ai repris, on s'attend à ce qu'il soit en Ligue des champions chaque année. C'est un privilège d'être le capitaine de ce club. Mon ambition est de pouvoir être propriétaire de ce club pendant très longtemps, c'est un actif pour ma famille. Ce m'importe c'est ce qui est le meilleur pour l'OM et non pour moi. » Un passage de la conférence de presse qui a marqué Éric Di Meco.