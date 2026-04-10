OM : McCourt s’est «fait enfumer» à Marseille, un ancien de la maison balance !

Cela fait déjà dix ans que Frank McCourt est à la tête de l’OM. Si le palmarès du club phocéen est resté vierge depuis cette date, l’homme d’affaires américain a pourtant injecté beaucoup d’argent, dépassant ses propres prévisions financières comme il l'a admis lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi. Une sortie qui a interpellé cet ancien de la maison.
Frank McCourt s’est présenté devant les journalistes ce vendredi matin pour une conférence de presse exceptionnelle organisée au stade Vélodrome. L’occasion pour le propriétaire de l’OM de faire le point sur l’actualité chargée de son club mais également d’officialiser la nomination de Stéphane Richard en tant que président, avec une prise de fonctions prévue le 1er juillet. Durant sa prise de parole, McCourt est notamment revenu sur l’argent qu’il avait investi au sein de l’OM depuis dix ans, environ 640M€ comme il l’avait révélé avant le début de la saison en cours.
« Je ne cherchais pas à acheter un club, cette opportunité est venue à moi »
« Je ne suis pas sûr qu'il y a dix ans je savais quelle aurait été la quantité d'investissement que l'OM représenterait, a-t-il reconnu ce vendredi, dans des propos rapportés par La Provence. C’est Marseille qui m'a trouvé, je ne cherchais pas à acheter un club, cette opportunité est venue à moi. Cette idée était intéressante de venir dans un club comme l'OM avec cette histoire, ce club, ce stade... Pour moi ça n'a pas été simple, le sport n'est pas simple. Ce qui me rend fier c'est que l'OM se trouve dans une meilleure situation que lorsque je l'ai repris, on s'attend à ce qu'il soit en Ligue des champions chaque année. C'est un privilège d'être le capitaine de ce club. Mon ambition est de pouvoir être propriétaire de ce club pendant très longtemps, c'est un actif pour ma famille. Ce m'importe c'est ce qui est le meilleur pour l'OM et non pour moi. » Un passage de la conférence de presse qui a marqué Éric Di Meco.
« En réalité, il s’est fait enfumer »
« Il nous explique quand même qu’en réalité, il s’est fait enfumer, qu’au départ, il ne comptait pas acheter un club de foot. On est venu vers lui et on a surement dû lui expliquer qu’il y avait des sous à gagner car je ne vois pas les Américains mettre des sous dans un trou, a confié la légende de l’OM dans le Super Moscato Show, sur RMC. Donc en deux mots, il nous explique qu’on est venu vers lui et qu’il se rend compte aujourd’hui qu’on perd des sous quand on se met dans le sport européen ou le football français, c’est quand même le premier enseignement. Malgré ça, il a toujours mis les sous et il est resté. Contrairement à beaucoup d’actionnaires qui ont fondu les clubs, lui nous soutient financièrement depuis un long moment, car des transferts on en a fait. C’est à mettre à son crédit, et le fait qu’il se soit fait enfumer, ça me le rend même peut-être sympathique. »