«La décision a été assez simple» : L'OM a trouvé l'homme parfait, Frank McCourt a recalé tout le monde pour lui !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Frank McCourt en a profité pour évoquer plusieurs dossiers chauds concernant l'OM. Il faut dire que sa présence devant les médias est un évènement exceptionnel tant il est rare. Et il a d'ailleurs évoqué un cas précis.
C'est désormais officiel, le nouveau président de l'OM se nomme Stéphane Richard. Un nom qui a fuité seulement jeudi soir, alors que plusieurs pistes avaient circulé jusque-là à l'image de celle menant à Mohamed Bouhafsi. Cependant, Frank McCourt, présent en conférence de presse afin de présenter le nouveau président marseillais, assure qu'il n'a pas hésité à partir du moment où Stéphane Richard était candidat.
McCourt s'enflamme pour Richard
« Marseille a besoin d’un leader fort, avec une expérience exécutive solide, surtout dans le contexte actuel avec de nombreux défis à affronter dans le football français. Ce n’est pas une période facile, je le répète. Nous voulions quelqu’un qui connaisse très bien Marseille, de préférence quelqu’un qui y a vécu, avec une forte expérience d’entreprise et d’entrepreneur. Nous cherchions aussi quelqu’un qui comprenne réellement l’essence de l’OM et ce que cela représente pour Marseille et pour tout le pays. Un leader capable également de piloter le club sur le plan économique, afin de garantir sa rentabilité et sa durabilité », confie-t-il devant les médias avant de poursuivre.
«La décision a été assez simple pour moi»
« Lorsque j’ai eu l’opportunité d’étudier les différents candidats et que j’ai compris que Stéphane Richard était intéressé par le poste, la décision a été assez simple pour moi. Je le connaissais déjà depuis son passage à la tête d’Orange, notamment lors de l’accord sur le naming du stade. Il remplissait toutes les cases que nous avions définies. Nous avons eu la chance de pouvoir avancer rapidement et efficacement dans ce processus. Je suis donc très heureux de pouvoir faire cette annonce aujourd’hui et d’accueillir Stéphane parmi nous. J’espère qu’il pourra être opérationnel le plus rapidement possible, car l’OM a besoin de ce leadership pour retrouver de la stabilité, du calme et construire un projet durable », ajoute Frank McCourt.