«La décision a été assez simple» : L'OM a trouvé l'homme parfait, Frank McCourt a recalé tout le monde pour lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Frank McCourt en a profité pour évoquer plusieurs dossiers chauds concernant l'OM. Il faut dire que sa présence devant les médias est un évènement exceptionnel tant il est rare. Et il a d'ailleurs évoqué un cas précis.

C'est désormais officiel, le nouveau président de l'OM se nomme Stéphane Richard. Un nom qui a fuité seulement jeudi soir, alors que plusieurs pistes avaient circulé jusque-là à l'image de celle menant à Mohamed Bouhafsi. Cependant, Frank McCourt, présent en conférence de presse afin de présenter le nouveau président marseillais, assure qu'il n'a pas hésité à partir du moment où Stéphane Richard était candidat.

💬 "Je sais ce que représente l'OM"



Nommé président de l'OM, Stéphane Richard évoque sa "grande émotion" en conférence de presse et souhaite rencontrer "rapidement" les supporters pic.twitter.com/uRuDL3r0m1 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) April 10, 2026

McCourt s'enflamme pour Richard « Marseille a besoin d’un leader fort, avec une expérience exécutive solide, surtout dans le contexte actuel avec de nombreux défis à affronter dans le football français. Ce n’est pas une période facile, je le répète. Nous voulions quelqu’un qui connaisse très bien Marseille, de préférence quelqu’un qui y a vécu, avec une forte expérience d’entreprise et d’entrepreneur. Nous cherchions aussi quelqu’un qui comprenne réellement l’essence de l’OM et ce que cela représente pour Marseille et pour tout le pays. Un leader capable également de piloter le club sur le plan économique, afin de garantir sa rentabilité et sa durabilité », confie-t-il devant les médias avant de poursuivre.