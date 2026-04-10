OM - «J’ai dit non à McCourt» : La phrase lâchée en direct qui a fait rire tout le monde

L’Olympique de Marseille connaît l’identité de son nouveau président. Ce vendredi, Frank McCourt a officialisé la nomination de Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions en juillet. De quoi inspirer un ancien joueur du club phocéen, blaguant sur le sujet dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC.
Ce vendredi, Frank McCourt avait réuni les journalistes au Vélodrome pour une conférence de presse exceptionnelle, au cours de laquelle la nomination de Stéphane Richard en tant que président de l'OM a été officialisée. L’ancien patron d’Orange succédera officiellement à Pablo Longoria au mois de juillet.
« Il remplissait toutes les cases que nous avions définies »
« Marseille a besoin d’un leader fort, avec une expérience exécutive solide, surtout dans le contexte actuel avec de nombreux défis à affronter dans le football français. Ce n’est pas une période facile, je le répète. Nous voulions quelqu’un qui connaisse très bien Marseille, de préférence quelqu’un qui y a vécu, avec une forte expérience d’entreprise et d’entrepreneur. Nous cherchions aussi quelqu’un qui comprenne réellement l’essence de l’OM et ce que cela représente pour Marseille et pour tout le pays. Un leader capable également de piloter le club sur le plan économique, afin de garantir sa rentabilité et sa durabilité, s’est justifié McCourt. Lorsque j’ai eu l’opportunité d’étudier les différents candidats et que j’ai compris que Stéphane Richard était intéressé par le poste, la décision a été assez simple pour moi. Je le connaissais déjà depuis son passage à la tête d’Orange, notamment lors de l’accord sur le naming du stade. Il remplissait toutes les cases que nous avions définies. Nous avons eu la chance de pouvoir avancer rapidement et efficacement dans ce processus. Je suis donc très heureux de pouvoir faire cette annonce aujourd’hui et d’accueillir Stéphane parmi nous. J’espère qu’il pourra être opérationnel le plus rapidement possible, car l’OM a besoin de ce leadership pour retrouver de la stabilité, du calme et construire un projet durable ».
La blague de Pascal Olmeta
Ce vendredi soir, Jérôme Rothen et son équipe ont eu l’occasion de revenir sur ce choix au micro de RMC. Présent dans l’émission Rothen s'enflamme, Pascal Olmeta s’est alors amusé de l’arrivée d’un nouveau président à l’OM. « Sachez que j’ai rencontré McCourt », a lancé l’ancien joueur, se trompant dans la prononciation de l’homme d’affaires américain en l’appelant « Marc-Court », ce qui a provoqué les rires de ses compagnons. « Tu l’as appelé Marc. Alors, monsieur Ourte », a chambré Jérôme Rothen. Cela n’a pas perturbé Olmeta dans sa blague : « Il voulait me donner la présidence, j’ai dit non, sachez-le ».