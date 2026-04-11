Mercato : Le PSG débarque pour un crack, la prochaine pépite dénichée par Luis Campos est connue ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, le PSG a tourné son mercato vers de jeunes profils. Le club de la capitale a un système qui fonctionne visiblement très bien puisque les Parisiens ont remporté la Ligue des champions l'année dernière. Très peu de changements ont eu lieu depuis mais cet été, le PSG pourrait repartir à la charge pour un jeune crack.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire l'année dernière, le PSG a décidé de conserver quasiment le même effectif. Le club de la capitale a tout de même vu beaucoup de joueurs en payer le prix fort en rejoignant l'infirmerie. A l'approche de la fin de la saison et du mercato estival, le PSG pourrait décider de recruter un jeune profil intéressant.

Mercato : Improbable échange avec le PSG, il va faire son retour en Ligue 1 ? https://t.co/mxxKFZJLOw — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Le PSG a repéré son prochain crack Jeune attaquant de 18 ans, Samuele Inacio a rejoint le Borussia Dortmund depuis 2024 où il termine sa formation. Cette saison, l'Italien a eu la chance de débuter au niveau professionnel et il est notamment entré en jeu face au Bayer Leverkusen ce samedi. Comme le révèle le média Gianluca Di Marzio, des émissaires du PSG se sont rendus sur place pour observer de plus près le jeune joueur car le club de la capitale aurait déjà ciblé Inacio pour son recrutement.