Nouveau président à l'OM : Un transfert sur mesure fuite déjà dans la presse !

Au cours d’une saison très compliquée, l’OM a annoncé la fin du mandat de Pablo Longoria à la présidence du club. Alors que son remplaçant vient tout juste d’être officiellement nommé, le club phocéen nourrit de belles ambitions sur le mercato, avec un premier transfert déjà identifié, bien que compliqué à conclure. Explications.
Ce vendredi, l’OM a annoncé une nouvelle très importante. Le club phocéen a officialisé l’arrivée de son nouveau président. Ancien PDG d’Orange jusqu’en 2022 notamment, Stéphane Richard va devenir le nouveau patron du club marseillais. Le successeur de Pablo Longoria prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet prochain.
L’OM officialise l’arrivée de Stéphane Richard
« Sa nomination est le fruit d’un processus de recherche mené conjointement par Frank McCourt et le Conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille, qui a été étroitement associé à cette réflexion. Cette nomination s’inscrit dans une nouvelle étape du développement de l’Olympique de Marseille, avec la volonté de renforcer la gouvernance du club dans un contexte exigeant pour le football français. Elle intervient à un moment clé pour l’OM, qui poursuit son objectif de s’installer durablement parmi les clubs de référence en France et en Europe », peut-on notamment lire dans le communiqué publié par l’OM sur son site officiel.
Un jeune crack portugais dans le viseur, Lens et Strasbourg dans le coup
Et à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Ekrem Konur, l’OM nourrit de belles ambitions sur ce mercato estival avec l’arrivée de son nouveau président. Le jeune défenseur portugais Gonçalo Oliveira (19 ans) est ciblé par le club phocéen. Prometteur, le joueur du SL Benfica serait également sur les tablettes du RC Lens et du RC Strasbourg selon les révélations de Top Mercato. D’après Média Foot, l’OM espère doubler cette concurrence en se qualifiant directement pour la Ligue des Champions en vue de la saison prochaine. Affaire à suivre de près concernant ce jeune talent portugais…