Nouveau président à l'OM : Un transfert sur mesure fuite déjà dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours d’une saison très compliquée, l’OM a annoncé la fin du mandat de Pablo Longoria à la présidence du club. Alors que son remplaçant vient tout juste d’être officiellement nommé, le club phocéen nourrit de belles ambitions sur le mercato, avec un premier transfert déjà identifié, bien que compliqué à conclure. Explications.

Ce vendredi, l’OM a annoncé une nouvelle très importante. Le club phocéen a officialisé l’arrivée de son nouveau président. Ancien PDG d’Orange jusqu’en 2022 notamment, Stéphane Richard va devenir le nouveau patron du club marseillais. Le successeur de Pablo Longoria prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet prochain.

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 - 𝗦𝗧𝗘́𝗣𝗛𝗔𝗡𝗘 𝗥𝗜𝗖𝗛𝗔𝗥𝗗 𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗢𝗠𝗠𝗘́ 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗟'𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗣𝗔𝗥 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗞 𝗠𝗖𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧 ! ✅💙



Il vient succéder à Pablo Longoria, en poste de février 2021 à février 2026. pic.twitter.com/k33Dm0pMBE — Vibes Foot (@VibesFoot) April 10, 2026

L’OM officialise l’arrivée de Stéphane Richard « Sa nomination est le fruit d’un processus de recherche mené conjointement par Frank McCourt et le Conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille, qui a été étroitement associé à cette réflexion. Cette nomination s’inscrit dans une nouvelle étape du développement de l’Olympique de Marseille, avec la volonté de renforcer la gouvernance du club dans un contexte exigeant pour le football français. Elle intervient à un moment clé pour l’OM, qui poursuit son objectif de s’installer durablement parmi les clubs de référence en France et en Europe », peut-on notamment lire dans le communiqué publié par l’OM sur son site officiel.