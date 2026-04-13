Mercato - OM : «On nous raccrochait limite au nez», le transfert à 40M€ dont Marseille ne voulait pas entendre parler

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fait partie des plus anciens de l’effectif, un joueur quittera l’OM à la fin de la saison. Les deux parties ont déjà acté leur séparation cet été et Marseille espère récupérer au minimum 25M€ dans cette opération. Pourtant, le club « raccrochait limite au nez » quand un départ contre 40M€ était évoqué il y a moins d’un an.

Six ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi (27 ans) arrive à la fin de son aventure à l’OM. Comme indiqué par Foot Mercato, Marseille et l’international argentin (11 sélections) se sont déjà mis d’accord pour un départ l’été prochain après la Coupe du monde, une information confirmée par le journaliste Florent Germain.

🔵⚪ Les infos de @flogermain concernant le futur de Leonardo Balerdi. pic.twitter.com/peKGrKVClt — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 13, 2026

« L’OM espère récupérer minimum 25M€ » « La tendance, c’est un départ. Il y a déjà une question de timing et de contrat pour Leonardo Balerdi. Il est sous contrat jusqu’en juin 2028, donc fin de contrat dans deux ans. Pour être clair : le conserver dans l’effectif la saison prochaine et donc le laisser arriver à un an de la fin de son contrat serait une vraie faute stratégique de la part du club phocéen. Donc il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c'est vrai. L’OM espère récupérer minimum 25M€ dans cette transaction », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.