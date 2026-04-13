Mercato - OM : «On nous raccrochait limite au nez», le transfert à 40M€ dont Marseille ne voulait pas entendre parler

Alors qu’il fait partie des plus anciens de l’effectif, un joueur quittera l’OM à la fin de la saison. Les deux parties ont déjà acté leur séparation cet été et Marseille espère récupérer au minimum 25M€ dans cette opération. Pourtant, le club « raccrochait limite au nez » quand un départ contre 40M€ était évoqué il y a moins d’un an.
Six ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi (27 ans) arrive à la fin de son aventure à l’OM. Comme indiqué par Foot Mercato, Marseille et l’international argentin (11 sélections) se sont déjà mis d’accord pour un départ l’été prochain après la Coupe du monde, une information confirmée par le journaliste Florent Germain.
« L’OM espère récupérer minimum 25M€ »
« La tendance, c’est un départ. Il y a déjà une question de timing et de contrat pour Leonardo Balerdi. Il est sous contrat jusqu’en juin 2028, donc fin de contrat dans deux ans. Pour être clair : le conserver dans l’effectif la saison prochaine et donc le laisser arriver à un an de la fin de son contrat serait une vraie faute stratégique de la part du club phocéen. Donc il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c'est vrai. L’OM espère récupérer minimum 25M€ dans cette transaction », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.
« Quand on demandait à l’OM si à 40M€ Balerdi partait, on nous raccrochait limite au nez »
Il y a moins d’un an, l’OM espérait pourtant récupérer au moins 15M€ de plus avec la vente de Leonardo Balerdi : « Il faut rappeler que l’été dernier, quand on demandait à l’OM par exemple si à 40M€ Balerdi partait, on nous raccrochait limite au nez, qu’on soit suiveur du club ou agent de joueur. C'est-à-dire qu’on estimait à l’époque, il n’y a même pas un an, que Balerdi avait une cote très très élevée. Il y a un an, l’OM espérait vraiment être à la hauteur de certains transferts qu’il y a eus par le passé, notamment entre la Ligue 1 et l’Angleterre, pour des défenseurs qui partaient à plus de 40M€. »