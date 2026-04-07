Mercato - PSG : Ce transfert qui a été retardé à cause d'un divorce conflictuel

Amadou Diawara

Actuel pensionnaire du PSG, ce joueur de 27 ans a vu son transfert être retardé à cause d'un problème avec son ex-femme. Ayant perdu son procès après le divorce, il a été contraint de payer une pension alimentaire. Et tant qu'il n'avait pas versé ce qu'il devait, ce protégé de Luis Enrique était dans l'interdiction de quitter son pays.

Très performant sous les couleurs de Krasnodar et de la Russie, Matvey Safonov a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères du club de la capitale ont fait le nécessaire pour le recruter. En effet, le PSG a déboursé environ 20M€ pour s'attacher les services de Matvey Safonov lors de l'été 2024. Arrivé à Paris il y a moins de deux saisons, le portier de 27 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029.

«Je me suis battu pour ne pas y aller» : Le jour où Didier Deschamps a dit non au PSG ! https://t.co/nuOa7OE92Z — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Matvey Safonov était bloqué en Russie Le PSG a bouclé très tôt le transfert de Matvey Safonov. En effet, le Russe était à Paris dès le 28 mai 2024 pour passer sa visite médicale. Pour rappel, la finale de la Ligue des Champions avait eu lieu le 1er juin 2024. Ainsi, Matvey Safonov était parti pour signer au PSG dès l'ouverture du mercato estival, soit le 10 juin 2024. Toutefois, un différend avec son ex-femme aurait retardé son transfert.