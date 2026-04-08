«C’est du gâchis» : Le choix avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui fait réagir Pierre Ménès

Pierrick Levallet

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a montré un visage convaincant lors de la dernière trêve internationale. Il semble évident que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé seront titulaires lors du Mondial aux Etats-Unis. Mais un choix avec les deux stars n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès.

L’équipe de France a fait le plein de confiance à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés face au Brésil et la Colombie lors de la dernière trêve internationale en montrant un visage convaincant. Un choix tactique avec Kylian Mbappé (Real Madrid) et Ousmane Dembélé (PSG) a toutefois fait réagir Pierre Ménès à l’approche du Mondial aux Etats-Unis.

Didier Deschamps à l’OM : La proposition d’un journaliste (et ce n’est pas pour être entraîneur) https://t.co/UipeEJPtUH — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«C’est difficile de se renier» « Le problème quand tu bâtis une tactique, c’est que tu bâtis une confiance, des automatismes. C’est difficile de se renier parce que la qualité de l’adversaire monte. Ça veut dire que toi aussi tu pensais que c’était un leurre. Je pense que, c’est pour ça que j’insiste beaucoup là-dessus, sur le rôle de Désiré Doué. Je pense qu’il a beaucoup de clés en lui » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.