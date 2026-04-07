Un retour à l'OM après l'équipe de France ? Didier Deschamps a lâché sa réponse en public

On le sait déjà depuis un moment, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Certains aimeraient le voir faire son grand retour à l’OM 14 ans après son départ, mais le principal intéressé ne semble pas en avoir envie.
Après la Coupe du monde 2026, une sacrée page de l’équipe de France va se tourner. Cette compétition sera la dernière avec Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus, lui qui sera vraisemblablement remplacé par Zinedine Zidane. Reste à savoir quel sera la suite pour l’ancien entraîneur de l’AS Monaco et de la Juventus. En ce sens, certains estiment qu’il pourrait être tenté par un retour l’OM, qu’il a quitté en 2012.
« C’est un nom qui va revenir à Marseille »
« Demain s’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? Un projet dans lequel il est tête de gondole avec son directeur sportif à lui. C’est un nom qui va revenir à Marseille. S’il y a une restructuration, ce n’est pas déconnant de penser et de l’imaginer », déclarait par exemple Walid Acherchour. Pour Olivier Tallaron, l’OM aurait tort de ne pas essayer de le convaincre de revenir.
« C’est pas pour ça que je vais retourner à l’OM, je vous le dis tout de suite »
« Moi si je suis l’OM, je tente Didier Deschamps. Si je suis l’OM, je le tente. Si vous voulez faire un gros coup… », confiait le journaliste de Canal+. Mais Didier Deschamps en aurait-il envie ? Présent au Tournoi Sans Frontière le week-end dernier, le technicien français a justement reçu un maillot de cette saison floqué à son nom de la part des U14 de l’OM, et a peut-être d’ores et déjà dévoilé sa réponse. « C’est pas pour ça que je vais retourner à l’OM, je vous le dis tout de suite », a-t-il déclaré en rigolant.