Un retour à l'OM après l'équipe de France ? Didier Deschamps a lâché sa réponse en public

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

On le sait déjà depuis un moment, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Certains aimeraient le voir faire son grand retour à l’OM 14 ans après son départ, mais le principal intéressé ne semble pas en avoir envie.

Après la Coupe du monde 2026, une sacrée page de l’équipe de France va se tourner. Cette compétition sera la dernière avec Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus, lui qui sera vraisemblablement remplacé par Zinedine Zidane. Reste à savoir quel sera la suite pour l’ancien entraîneur de l’AS Monaco et de la Juventus. En ce sens, certains estiment qu’il pourrait être tenté par un retour l’OM, qu’il a quitté en 2012.

Mercato - OM : «C'était pour lui que j'avais choisi Marseille», la mauvaise surprise avec cet entraineur ! https://t.co/yntaGHkRyF — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« C’est un nom qui va revenir à Marseille » « Demain s’il y a des nouveaux investisseurs et qu’ils appellent Didier Deschamps, tu ne penses pas qu’il va à l’OM ? Un projet dans lequel il est tête de gondole avec son directeur sportif à lui. C’est un nom qui va revenir à Marseille. S’il y a une restructuration, ce n’est pas déconnant de penser et de l’imaginer », déclarait par exemple Walid Acherchour. Pour Olivier Tallaron, l’OM aurait tort de ne pas essayer de le convaincre de revenir.