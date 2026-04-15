Équipe de France : Le discours cash de Deschamps sur l’argent et son salaire

Le 8 juillet 2012, Didier Deschamps est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, prenant ainsi la place laissée vacante par Laurent Blanc. Alors qu'il a baissé son salaire pour signer son contrat avec la FFF, le technicien de 57 ans a expliqué son choix, se livrant sur son rapport à l'argent par la même occasion.
Après le départ de Laurent Blanc, la FFF a installé Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Ayant réalisé des prouesses à la tête des Bleus, le coach de 57 ans est sur le point d'achever sa 14ème année en poste. Mais il n'ira pas plus loin.
«J'ai suffisamment bien gagné ma vie avant»
En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a fait savoir qu'il n'allait pas rempiler. Ainsi, il va céder sa place cet été, plus précisément après la Coupe du Monde. Une décision communiquée en janvier 2025 sur TF1. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait annoncé Didier Deschamps.
«Je ne suis pas sélectionneur pour l'argent»
Lors d'un entretien accordé au Parisien en mars 2023, Didier Deschamps s'était prononcé sur son arrivée à la tête de l'équipe de France, plus précisément sur son salaire et son geste financier pour s'engager avec la FFF. « Comment avez-vous géré votre argent ? Je suis dans la pierre depuis toujours. Je viens d'un milieu ou je n'ai jamais manqué, mais il n'y avait pas la place pour le superflu. Mais je fais en sorte que mon enfant connaisse la valeur de l'argent. Payer 75% d'impôts ? En tant que sélectionneur, je ne peux pas donner mon avis. Si demain je ne suis plus dans le sport, je vous le donnerai. Si j'ai baissé mon salaire pour devenir sélectionneur ? J'ai suffisamment bien gagné ma vie avant. Je ne suis pas sélectionneur pour l'argent. Je ne fais pas des choix d'argent. C'est une chance », avait expliqué l'actuel sélectionneur des Bleus.