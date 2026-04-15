Équipe de France : Le discours cash de Deschamps sur l’argent et son salaire

Amadou Diawara

Le 8 juillet 2012, Didier Deschamps est devenu le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, prenant ainsi la place laissée vacante par Laurent Blanc. Alors qu'il a baissé son salaire pour signer son contrat avec la FFF, le technicien de 57 ans a expliqué son choix, se livrant sur son rapport à l'argent par la même occasion.

Après le départ de Laurent Blanc, la FFF a installé Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Ayant réalisé des prouesses à la tête des Bleus, le coach de 57 ans est sur le point d'achever sa 14ème année en poste. Mais il n'ira pas plus loin.

Équipe de France : Une très mauvaise nouvelle confirmée pour la Coupe du Monde ! https://t.co/yZQGRnwTOh — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

«J'ai suffisamment bien gagné ma vie avant» En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a fait savoir qu'il n'allait pas rempiler. Ainsi, il va céder sa place cet été, plus précisément après la Coupe du Monde. Une décision communiquée en janvier 2025 sur TF1. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026 pour la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là, parce qu’il faut que ça s’arrête. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c’est très bien. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, il faut aussi savoir dire stop. Le plus important, c’est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis de nombreuses années », avait annoncé Didier Deschamps.