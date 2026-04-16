Hugo Ekitike : Les joueurs de l'équipe de France réagissent après sa grave blessure !

Amadou Diawara

Lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool, Hugo Ekitike s'est gravement blessé. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, l'international français a été évacué sur civière à Anfield. Alors qu'Hugo Ekitike est forfait pour la Coupe du Monde 2026, plusieurs joueurs des Bleus ont tenu à lui faire passer un message fort sur les réseaux sociaux.

En quart de finale retour de la Ligue des Champions, Liverpool s'est déplacé sur la pelouse du PSG. Battus une nouvelle fois par les Parisiens (4-0 sur l'ensemble des deux matchs), les Reds ont également perdu Hugo Ekitike en cours de match. En effet, l'attaquant de 23 ans s'est écroulé sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir. Evacué sur civière, Hugo Ekitike souffre d'une rupture du tendon d'Achille. « L’attaquant a dû être remplacé en première mi-temps du match de Ligue des Champions disputé mardi contre le Paris Saint-Germain à Anfield. Les examens médicaux ont ensuite confirmé une rupture du tendon d’Achille. Ekitike sera donc écarté des terrains pour le reste de la saison et ne pourra pas participer à la Coupe du Monde cet été avec l’équipe de France. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu, Hugo bénéficiant du soutien total de tout le monde au LFC », a communiqué Liverpool sur son site officiel ce jeudi après-midi.

Une blessure «injuste» : Hugo Ekitike prend la parole après sa douloureuse soirée contre le PSG… https://t.co/9M2iINnrPt — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

«Courage mon frérot» Dans la foulée, Hugo Ekitike a fait passer un message fort sur ses réseaux sociaux. « C'est dur, peut-être même injuste… mais je suis reconnaissant que cela m'arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul. Votre force et votre amour seront ma source d'inspiration. À très bientôt, Anfield », a écrit le joueur de Liverpool et de l'équipe de France sur son compte X.