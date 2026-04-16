«Une honte» pour Barcelone : Le règlement de comptes avec l’arbitre français, Clément Turpin

Axel Cornic

Du côté du FC Barcelone, on ne semble toujours pas digérer l’élimination en quart de finale de la Ligue des Champions, face à l’Atlético de Madrid de Diego Simeone. C’est notamment le cas du président Joan Laporta, qui est tout particulièrement remonté envers Clément Turpin, l’arbitre français de cette rencontre.

Décidément, ce n’est pas le moment d’être arbitre en Espagne. Alors que le Real Madrid regrette l’arbitrage lors du quart de finale retour contre le Bayern Munich, avec notamment l’expulsion de Eduardo Camavinga, le FC Barcelone est également très remonté après son élimination de la Ligue des Champions. Et la cible de la colère catalane n’est autre qu’un arbitre qu’on connait très bien en France.

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« C’est une honte et c’est intolérable comme au match aller » Il s’agit en effet de Clément Turpin, qui se retrouve sous un flot de critiques depuis la fin du quart de finale. Ça ne devrait pas s’arrêter de sitôt, avec le président du FC Barcelone qui a décidé d’en remettre une couche tout récemment. « C’est une honte et c’est intolérable comme au match aller. Sur l’action de Dani Olmo il y avait un penalty. L’agression sur Fermín López (en parlant du duel dans les airs), on peut la juger comme on veut, mais c’est inacceptable » a déclaré Joan Laporta, dans El Chiringuito.