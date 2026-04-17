Mercato : Will Still de retour, un club de Ligue 1 pense à lui pour la saison prochaine

Alexis Brunet

Cet été, le FC Lorient va devoir se trouver un nouvel entraîneur. En effet, il y a quelques jours Olivier Pantaloni a révélé qu’il allait quitter le FCL à l’issue de la saison. Les Merlus ont donc commencé à s’activer et l’une des pistes mène à Will Still. Ce dernier a été limogé de Southampton en novembre et il pourrait donc faire son retour en Ligue 1 après des passages du côté de Reims et de Lens.

Actuellement neuvième de Ligue 1, Lorient réalise une très bonne saison. Une réussite que les Merlus doivent en grande partie à leur entraîneur : Olivier Pantaloni. Arrivé en 2024 en Bretagne, l’ancien coach d’Ajaccio développe un jeu plaisant avec son équipe, mais cela va bientôt s’arrêter. Il y a quelques jours, lors d’une interview à Ouest-France, il a annoncé son départ à l’issue de la saison. « Aujourd'hui, après deux ans de travail au FC Lorient, j'ai essayé de montrer qui j'étais, ce que j'étais capable de faire, je sens encore qu'il y a cette défiance, et à partir de là, je refuse de travailler dans ces conditions-là. J’ai eu des discussions avec des gens qui ne seront peut-être plus ici l'année prochaine, c'est un peu bizarre. »

Pour remplacer Olivier Pantaloni au poste d'entraîneur, Lorient pense à Will Still

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Lorient pense à Will Still Le FC Lorient ne pourra donc pas compter sur Olivier Pantaloni pour une troisième saison et il s’est donc déjà mis à la recherche de son successeur. Selon les informations de L’Équipe, une des pistes des Merlus mènerait à Will Still, qui est actuellement libre de tout contrat après avoir été limogé par Southampton. Son profil serait très apprécié, lui qui dispose d’une belle expérience en Ligue 1 avec des passages plus ou moins réussis du côté du Stade de Reims (2022-2024) et du RC Lens (2024-2025).