Mercato : Manchester City s’assure la présence d’un crack du football français !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le titre en Premier League reste possible, Manchester City s'intéresse déjà à son mercato estival. En effet le club anglais aurait même déjà presque bouclé une opération puisqu'un crack français fait de l'œil aux dirigeants du club. Le transfert serait déjà quasiment acté pour un crack du football français né en 2007 qui joue en Ligue 2 pour le moment.

Né à Troyes, Mathys Detourbet pourrait connaître une trajectoire de carrière retentissante assez vite. Le jeune joueur de 18 ans évolue à Troyes cette saison et a réussi à prendre sa place dans l'effectif. Mais le club, qui est bien parti pour remonter dans l'élite du championnat de France, pourrait ne pas profiter de ses talents bien longtemps. Un transfert serait déjà en cours vers Manchester City, qui semble miser gros sur lui.

Mercato - Manchester City : C’est officiel, Bernardo Silva va changer de club ! https://t.co/XC3bi7KLJP — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Manchester City sur le point d'accueillir un nouveau crack De plus en plus de jeunes joueurs commencent à montrer le bout de leur nez en Europe et la France ne fait pas exception. Formé à Troyes, où il est né, Mathys Detourbet a toujours connu cet environnement. Mais il pourrait assez vite décoller pour l'Angleterre puisque selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri sur son compte X, Manchester City a trouvé un accord avec l'ESTAC Troyes pour un transfert à hauteur de 15M€ pour le jeune joueur qui fêtera ses 19 ans à la fin du mois. L'opération semble donc quasiment validée mais Detourbet devrait rester une saison de plus à Troyes en prêt.