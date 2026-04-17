Mercato : Manchester City s’assure la présence d’un crack du football français !

Alors que le titre en Premier League reste possible, Manchester City s'intéresse déjà à son mercato estival. En effet le club anglais aurait même déjà presque bouclé une opération puisqu'un crack français fait de l'œil aux dirigeants du club. Le transfert serait déjà quasiment acté pour un crack du football français né en 2007 qui joue en Ligue 2 pour le moment.
Né à Troyes, Mathys Detourbet pourrait connaître une trajectoire de carrière retentissante assez vite. Le jeune joueur de 18 ans évolue à Troyes cette saison et a réussi à prendre sa place dans l'effectif. Mais le club, qui est bien parti pour remonter dans l'élite du championnat de France, pourrait ne pas profiter de ses talents bien longtemps. Un transfert serait déjà en cours vers Manchester City, qui semble miser gros sur lui.
Manchester City sur le point d'accueillir un nouveau crack
De plus en plus de jeunes joueurs commencent à montrer le bout de leur nez en Europe et la France ne fait pas exception. Formé à Troyes, où il est né, Mathys Detourbet a toujours connu cet environnement. Mais il pourrait assez vite décoller pour l'Angleterre puisque selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri sur son compte X, Manchester City a trouvé un accord avec l'ESTAC Troyes pour un transfert à hauteur de 15M€ pour le jeune joueur qui fêtera ses 19 ans à la fin du mois. L'opération semble donc quasiment validée mais Detourbet devrait rester une saison de plus à Troyes en prêt.
Un grand talent va quitter la France
Engagé dans une belle bataille pour le titre de Ligue 2 cette saison, l'ESTAC Troyes aura visiblement la chance de connaître une saison de plus avec son jeune crack Mathys Detourbet. Ce dernier est considéré comme l'un des meilleurs talents du championnat et il pourrait encore prendre de l'expérience si jamais le club monte en Ligue 1. En tout cas, Manchester City n'a pas attendu cette éventualité et a pris les devants pour cette pépite.