Ligue des champions - PSG : La nouvelle séquence déjà virale d’Ousmane Dembélé avec ses mains froides !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une nouvelle grosse soirée européenne pour le PSG qui commence à les collectionner ces derniers mois. Le tenant du titre de la Ligue des champions a une fois de plus éliminé Liverpool de la compétition. Ousmane Dembélé a été élu homme du match mardi soir, offrant une nouvelle séquence cocasse qui a bien tourner sur les réseaux sociaux.

Deux buts marqués lors de ses six tentatives mardi soir à Anfield. Ousmane Dembélé a été particulièrement réaliste en ce quart de finale retour décisif de Ligue des champions. Liverpool poussait pendant la première partie de la seconde période sans que le mur défensif du PSG ne cède. Finalement, sur deux transitions, le Ballon d’or 2025 a trouvé le chemin des filets à deux reprises permettant au PSG de se hisser dans le dernier carré de la C1 pour la troisième fois consécutive (4-0 au cumulé).

« NON.. J’AI LES MAINS FROIDES 🥶📲 »



Ous Dembélé 🇫🇷 avait la flemme de faire le placement de produit avec le téléphone. 😭 pic.twitter.com/xzzOnw7aNk — Actu Foot (@ActuFoot_) April 14, 2026

«Oh non, j’ai les mains froides» : Dembélé pas emballé par le protocole UEFA Pour célébrer ses buts, Ousmane Dembélé a signé chacun d’entre eux d’un téléphone à l’oreille avant de raccrocher mettant fin à la conversation. En jambes dans le jardin des Reds, Ousmane Dembélé a été nommé MVP de la rencontre par les officiers de l’UEFA et a donc pu poser avec le trophée d’homme du match. Néanmoins, quand il a fallu se soumettre au protocole promotionnel, Dembélé était bien moins jouasse. Au moment de prendre le téléphone qu’on lui tendait, le numéro 10 du PSG a soupiré avant de regarder la personne se trouvant hors champ : « Oh non, j’ai les mains froides », a-t-il lancé grimaçant.