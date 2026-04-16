Ligue des champions - PSG : La nouvelle séquence déjà virale d’Ousmane Dembélé avec ses mains froides !

Une nouvelle grosse soirée européenne pour le PSG qui commence à les collectionner ces derniers mois. Le tenant du titre de la Ligue des champions a une fois de plus éliminé Liverpool de la compétition. Ousmane Dembélé a été élu homme du match mardi soir, offrant une nouvelle séquence cocasse qui a bien tourner sur les réseaux sociaux.
Deux buts marqués lors de ses six tentatives mardi soir à Anfield. Ousmane Dembélé a été particulièrement réaliste en ce quart de finale retour décisif de Ligue des champions. Liverpool poussait pendant la première partie de la seconde période sans que le mur défensif du PSG ne cède. Finalement, sur deux transitions, le Ballon d’or 2025 a trouvé le chemin des filets à deux reprises permettant au PSG de se hisser dans le dernier carré de la C1 pour la troisième fois consécutive (4-0 au cumulé).
«Oh non, j’ai les mains froides» : Dembélé pas emballé par le protocole UEFA
Pour célébrer ses buts, Ousmane Dembélé a signé chacun d’entre eux d’un téléphone à l’oreille avant de raccrocher mettant fin à la conversation. En jambes dans le jardin des Reds, Ousmane Dembélé a été nommé MVP de la rencontre par les officiers de l’UEFA et a donc pu poser avec le trophée d’homme du match. Néanmoins, quand il a fallu se soumettre au protocole promotionnel, Dembélé était bien moins jouasse. Au moment de prendre le téléphone qu’on lui tendait, le numéro 10 du PSG a soupiré avant de regarder la personne se trouvant hors champ : « Oh non, j’ai les mains froides », a-t-il lancé grimaçant.
Dembélé, une usine à memes
Ousmane Dembélé a tout de même accepté de prendre le selfie avec le trophée. Une séquence légère à ajouter à une galerie bien remplie des moments amusants et décalés d’Ousmane Dembélé depuis le début de sa carrière. Que ce soit en interview pour le Bridge il y a quelque temps et ses annonces sur son attirance pour les documentaires sur les dictateurs qui avaient fait exploser de rire Jules Koundé notamment ou bien ses interventions pendant les dernières cérémonies des Trophées UNFP avec Didier Deschamps qui refuse de le faire jouer à son poste d’après ses dires sur le ton de la rigolade ou bien la séquence avec Kylian Mbappé l’année d’avant affirmant n’avoir « rien à dire » après qu’on lui ait donné le micro.