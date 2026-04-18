Mercato - OM : Mathieu Bodmer annoncé à Marseille pour remplacer Benatia, c'est le PSG qui le fait rêver

Alors que l’OM a trouvé son nouveau président en la personne de Stéphane Richard, les changements sont encore loin d’être terminés sur la Canebière. En effet, dans les semaines et mois à venir, ça va bouger à Marseille. Plusieurs noms circulent d’ailleurs dans les médias pour rejoindre le club de la capitale à l’instar de Mathieu Bodmer. Problème, l’actuel directeur sportif du Havre s’imagine davantage au PSG.
Stéphane Richard ayant été nommé au poste de président de l'OM, on se demande désormais qui l’accompagnera pour diriger le sportif. En effet, à la fin de la saison, Medhi Benatia quittera ses fonctions de directeur du football à Marseille. La quête du remplaçant du Marocain a donc débuté et on a visiblement une idée précise de celui qu’on veut faire venir à l’OM pour lui confier les clés du projet sportif.
Bodmer n’ira pas à l’OM ?
La recherche du successeur de Medhi Benatia à l’OM fait donc parler depuis quelques jours. Qui viendra alors remplacer le Marocain ? Dans la presse, différents noms ont commencé à circuler, à commencer notamment par celui de Mathieu Bodmer. Ce dernier est aujourd’hui directeur sportif du Havre où il réalise du très bon travail avec très peu de moyens. Sera-t-il alors l’heureux élu ? Pas sûr. Répondant aux rumeurs sur une arrivée à l’OM, Bodmer avait manié l’ironie et l’humour, lâchant en rigolant : « Oui, c’est quasiment fait ! ».
Successeur de Luis Campos au PSG ?
De plus, il ne faut pas oublier que Mathieu Bodmer a été joueur du PSG, club avec lequel il garde un lien très fort. D’ailleurs, plutôt, l’actuel directeur sportif du Havre avait récemment expliqué se voir à la place de Luis Campos. « Je veux prendre la place de Luis Campos un jour ou pas ? Oui, j’aimerais bien. Après, le PSG c'est le PSG. Tout le monde sait l’amour que j’ai pour ce club. Un rêve, je ne sais pas, un objectif je ne sais pas. Si ça se présente un jour pourquoi pas, mais ce n’est pas un objectif ou un rêve. (…) Je suis très heureux ici et j’en ai déjà parlé avec le président. Dans 3 ou 5 ans, ça se trouve, je ferais autre chose de ma vie, toujours dans le foot mais j’ai d’autres choses en tête, d’autres projets », confiait alors Bodmer au micro de RMC, s’imaginant davantage au PSG plutôt qu'à l’OM.