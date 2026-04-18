Mercato - OM : Mathieu Bodmer annoncé à Marseille pour remplacer Benatia, c'est le PSG qui le fait rêver

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’OM a trouvé son nouveau président en la personne de Stéphane Richard, les changements sont encore loin d’être terminés sur la Canebière. En effet, dans les semaines et mois à venir, ça va bouger à Marseille. Plusieurs noms circulent d’ailleurs dans les médias pour rejoindre le club de la capitale à l’instar de Mathieu Bodmer. Problème, l’actuel directeur sportif du Havre s’imagine davantage au PSG.

Stéphane Richard ayant été nommé au poste de président de l'OM, on se demande désormais qui l’accompagnera pour diriger le sportif. En effet, à la fin de la saison, Medhi Benatia quittera ses fonctions de directeur du football à Marseille. La quête du remplaçant du Marocain a donc débuté et on a visiblement une idée précise de celui qu’on veut faire venir à l’OM pour lui confier les clés du projet sportif.

Mercato - OM : Ça ne sent pas bon pour Habib Beye ? Les annonces se multiplient sur son possible départ https://t.co/3sFwmiwnlI — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Bodmer n’ira pas à l’OM ? La recherche du successeur de Medhi Benatia à l’OM fait donc parler depuis quelques jours. Qui viendra alors remplacer le Marocain ? Dans la presse, différents noms ont commencé à circuler, à commencer notamment par celui de Mathieu Bodmer. Ce dernier est aujourd’hui directeur sportif du Havre où il réalise du très bon travail avec très peu de moyens. Sera-t-il alors l’heureux élu ? Pas sûr. Répondant aux rumeurs sur une arrivée à l’OM, Bodmer avait manié l’ironie et l’humour, lâchant en rigolant : « Oui, c’est quasiment fait ! ».