Mercato - Real Madrid : «Ça ne marche pas» avec Mbappé, les transferts de Vinicius Jr et Bellingham sont réclamés !

Pierrick Levallet

Éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich mercredi soir, le Real Madrid se dirige droit vers une saison blanche. Le club madrilène risque donc de vivre un mercato plutôt animé cet été. Les transferts de Vinicius Jr et Jude Bellingham ont notamment été réclamés puisque le trio avec Kylian Mbappé ne semble pas fonctionner.

Ce mercredi soir, le Real Madrid a dit adieu à la Ligue des champions. Le club madrilène s’est fait éliminer par le Bayern Munich, et se dirige donc vers une saison blanche. Les Merengue devraient donc vivre un mercato mouvementé pour éviter de revivre un tel fiasco lors de l’exercice 2026-2027. Les transferts de Vinicius Jr et Jude Bellingham ont notamment été réclamés puisque leur association avec Kylian Mbappé ne semble pas fonctionner.

Mbappé et Vinicius Jr : Leur duo «ne marche pas», le Real Madrid va devoir payer ? https://t.co/2kePvyylkv — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

«Si tu prends Mbappé, tu fais l’équipe autour de lui» « Je ne suis pas du tout d’accord avec ce truc sur Mbappé qu’on entend partout. Un mec qui met 50 ou 60 buts depuis 5 ans, les autres n’ont qu’à pas se déresponsabiliser. Il y a un bashing sur Mbappé ? Trop, c’est disproportionné. On peut lui reprocher des choses, d’ailleurs il lui dit avec intelligence, sauf qu’il n’y a aucune nuance à son égard. J’ai un joueur comme ça qui met 60 buts, je me tue pour lui. Sauf qu’il faut faire des choix, et c’est Florentino Pérez qui doit les faire » a d’abord lancé Nabil Djellit dans L’Equipe du Soir.