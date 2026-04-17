Michael Olise «en route pour le Ballon d’Or» : Cette légende du foot y croit dur comme fer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au Bayern Munich depuis 2024, Michael Olise fait beaucoup parler de lui en ce moment. Auteur du dernier but face au Real Madrid mercredi soir, il a ainsi validé la qualification de son club pour les demi-finales de la Ligue des champions. Sa performance lors du match, largement saluée dans la presse allemande, ravit même une légende du football allemand. L'ancien gardien de la Mannschaft Oliver Kahn s'est même enflammé.

Avec 12 buts et 20 passes décisives en Bundesliga cette saison, Michael Olise se fait également souvent remarquer lors des soirées de Ligue des champions, comme c'était le cas contre le Real Madrid. L'international français a marqué des points dans la course pour le Ballon d'Or, qui est encore très longue. Mais pour Oliver Kahn, le natif de Londres a largement de quoi prétendre à cette récompense individuelle.

Le nonchalant Michael Olise éclate de rire avec Thierry Henry… à cause d’un micro ? https://t.co/faa46kdEXN — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Michael Olise monte en puissance, Oliver Kahn s'enflamme En grande forme depuis quelques semaines, Michael Olise confirme qu'il est très efficace sur le terrain y compris lors des grands rendez-vous. Avec la présence du Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions, le Français de 24 ans peut rêver de grandes choses. « Quand on regarde ses performances des dernières semaines, Michael Olise est clairement en route pour le Ballon d’Or » a-t-il déclaré dans l'émission allemande 'Triple Der Hagedorn Fußballtalk" sur Sky Sports. Si le Bayern Munich venait à remporter la Ligue des champions, Olise pourrait partir avec une longueur d'avance avec la Coupe du monde.