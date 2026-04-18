Benjamin Pavard : Cette terrible statistique qui ne va pas pousser l’OM à l’acheter

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM décidait de faire venir Benjamin Pavard sous la forme d’un prêt avec option d’achat pour renforcer sa défense. Plusieurs mois plus tard, cela ressemble à un mauvais coup de la part du club phocéen car le champion du monde a encore une fois délivré une mauvaise performance contre Lorient (défaite 2-0) et cela ne devrait pas pousser Marseille à l’acheter définitivement.

C’est une opération qui semblait être très bonne pour l’OM. À la toute fin du dernier mercato estival, le club phocéen frappait un grand coup en s’offrant Benjamin Pavard. Le champion du monde débarquait alors sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée aux alentours de 15M€. Il n’était d’ailleurs pas le seul défenseur à rejoindre Marseille, qui mettait alors également la main sur Nayef Aguerd, Facundo Medina et CJ Egan-Riley. Si certains donnent satisfaction, ce n’est clairement pas le cas du Français.

L'@OM_Officiel a perdu 38% de ses rencontres officielles lorsque Benjamin Pavard a été titularisé cette saison (11/29). #FCLOM — Stats Foot (@Statsdufoot) April 18, 2026

La statistique qui fait très mal à Benjamin Pavard Ce samedi, l’OM se déplaçait sur la pelouse du FC Lorient pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1. Les protégés de Habib Beye ont rendu une bien mauvaise copie car ils se sont inclinés 2-0 et restent donc bloqués à la quatrième place. Encore une fois, Benjamin Pavard n’a pas brillé et il a hérité de la note de 2 dans L’Équipe. Le compte X Stats Foot rapporte d’ailleurs que lorsque le champion du monde a été titularisé cette saison, Marseille a perdu 38% de ses matchs, ce qui correspond à 11 défaites en 29 rencontres. Une statistique qui ne devrait pas pousser le club phocéen à lever l’option d’achat présente dans le prêt du défenseur.