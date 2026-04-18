Mercato - PSG : Luis Campos a rencontré les agents de ces deux joueurs !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En pleine course pour le titre en Ligue 1 et la victoire en Ligue des Champions, le PSG prépare déjà ses plans pour le prochain mercato estival. Fidèle à sa politique sportive, le club de la capitale vise des jeunes joueurs capables de se fondre dans le système de Luis Enrique. A ce propos, Luis Campos a déjà rencontré les représentants de deux cibles importantes.

Depuis trois ans, le PSG dispose d’une nouvelle politique sportive. Le club de la capitale cherche à recruter les meilleurs jeunes joueurs du monde afin de continuer à consolider ce projet porté sur le long terme. Si l’été dernier, le club parisien était resté plutôt tranquille sur le mercato, d’ici quelques mois, les dirigeants parisiens pourraient recruter du lourd. En effet, à en croire les dernières indiscrétions du journal l’Equipe, Luis Campos et Luis Enrique ont déjà identifié plusieurs profils.

🚨🚨Campos a vu les représentants de Gabriel Martinelli et de Yan Diomandé.



(L’EQUIPE) pic.twitter.com/DveTVsibdV — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) April 18, 2026

Luis Campos a discuté avec les agents de Gabriel Martinelli et de Yan Diomandé D’après les révélations du quotidien sportif, le PSG a identifié deux priorités en termes de poste pour cet été, à savoir un élément défensif et un élément offensif supplémentaire. Il se pourrait que le club parisien vise un nouvel ailier cet été, et deux noms sont déjà cités par l’Equipe : ceux de Gabriel Martinelli (24 ans, Arsenal) et Yan Diomandé (19 ans, RB Leipzig). Deux pistes plutôt différentes, mais qui plaisent au PSG. D’ailleurs, Luis Campos a déjà rencontré les représentants du Brésilien et de l’Ivoirien.